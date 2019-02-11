2019-02-11T01:30:33+03:00
Звезды

Фильм "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса удостоен премии BAFTA

В Великобритании прошла 72-я церемония вручения кинопремии Соединенного Королевства
Юлия ДИВЕЕВА
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Рэйчел Вайс, Оливия Колман и Эмма Стоун позируют на британской премьере фильма "Фаворитка"Рэйчел Вайс, Оливия Колман и Эмма Стоун позируют на британской премьере фильма "Фаворитка"Фото: REUTERS
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Лучшим британским фильмом 2018 года по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) стала картина греческого режиссера Йоргоса Лантимоса "Фаворитка" (The Favourite). Об этом было объявлено 10 февраля во время 72-й церемонии вручения кинопремии Соединенного Королевства.

Историческая лента повествует об истории королевы Анны (Оливия Колман) и двух ее фавориток - Сары Черчилль (Рэйчел Вайс) и ее кузины Абигейл (Эмма Стоун). Родственницы ведут ожесточенную борьбу за внимание королевы и за возможность контролировать ее.

Оливия Колман на церемонии вручения премии BAFTA Фото: REUTERS

Оливия Колман на церемонии вручения премии BAFTAФото: REUTERS

Действие происходит в начале XVIII века, когда Анна начала терять умственные и физические силы, и попала под влияние своих фавориток. Она стала последней представительницей династии Стюартов.

Эндрю Лоу, сценаристы Тони Макнамара и Дебора Дэвис, продюсеры Ли Магидей и Сеси Демпси, режиссер Йоргос Лантимос и продюсер Эд Гвини держат свои награды за фильм «Фаворитка» на церемонии премии BAFTA Фото: REUTERS

Эндрю Лоу, сценаристы Тони Макнамара и Дебора Дэвис, продюсеры Ли Магидей и Сеси Демпси, режиссер Йоргос Лантимос и продюсер Эд Гвини держат свои награды за фильм «Фаворитка» на церемонии премии BAFTAФото: REUTERS

Оливия Колман также получила в воскресенье награду BAFTA "Лучшая женская роль" за работу в этом фильме. Ранее актриса за создание образа королевы Анны уже была удостоена "Золотого глобуса", Кубка Вольпи на Венецианском кинофестивале, а также номинирована на "Оскар".

Эмма Стоун и Рэйчел Вайс также претендовали на награду в номинации "Лучшая женская роль второго плана", а последняя стала обладательницей приза.

Рэйчел Вайс на церемонии вручения премии BAFTA Фото: REUTERS

Рэйчел Вайс на церемонии вручения премии BAFTAФото: REUTERS

Церемония награждения премии BAFTA проходит в концертном зале Albert Hall. Статуэтки получат лауреаты в 24 категориях. "Фаворитка" претендует сразу на 11 наград: "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучшая женская роль", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучший британский фильм", "Лучшая операторская работа", "Лучший монтаж", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший дизайн костюмов", "Лучший грим".

Фаворитка (2019). Русский трейлер

ИСТОЧНИК KP.RU

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