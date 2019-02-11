«Спасибо, что терпела меня»: Брэдли Купер впервые публично показал свои чувства к Ирине Шейк

Ирина Шейк поддержала своего бойфренда, голливудского актера Брэдли Купера на вручении премии Британской киноакадемии BAFTA-2019. Звездная пара прилетела вместе в Лондон и появилась на церемонии в королевском Альберт Холле. 33-летняя Ирина блистала на красной дорожке в черном брючном костюме Burberry на голое тело, смело обнажившем ее грудь. Образ дополнили гладко зачесанные и собранные в узел волосы, а также расшитые стразами босоножки.

Режиссерский дебют 44-летнего Купера — мюзикл «Звезда родилась» с Леди Гагой в главной роли — был выдвинут сразу на несколько номинаций (включая «лучший фильм» и «лучшая мужская роль»), но в итоге взял только одну награду — за оригинальную музыку. Главную песню картины «Shallow» исполнили дуэтом Леди Гага и Брэдли Купер, они же написали немалую долю композиций к фильму. К слову, певица в этот вечер в Лондоне не присутствовала: она предпочла британской премии другую церемонию — музыкальную награду «Грэмми», на которой она собрала целый ворох призов.

Модель появилась на красной дорожке в черном брючном костюме Burberry на голое тело.Фото: EAST NEWS

Получая статуэтку BAFTA, Брэдли трогательно поблагодарил со сцены двух дорогих ему женщин - партнершу по фильму Леди Гагу и мать его двухлетней дочки Леи Ирину Шейк.

- Я воплотил в жизнь свою мечту, о которой я никогда не думал, что это случится. Сегодня вечером я делюсь этим с Леди Гагой, музыка была сердцем этого фильма. Я также хочу поблагодарить Ирину за то, что она терпела меня, пока я целый год пытался сочинять музыку в подвале нашего дома.

Получая награду, Брэдли Купер трогательно поблагодарил Ирину за терпение.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Брэдли впервые поблагодарил Ирину Шейк со сцены: учитывая, что пара никогда не рассказывает о своих чувствах, не дает интервью друг о друге и не комментирует свои отношения, его слова можно считать первым публичным проявлением чувств к своей половинке.

Ранее в интервью Ирина намекнула, почему она не хочет говорить о совместной жизни с Брэдли Купером.

- Поскольку моя работа предполагает то, что я должна быть на виду, я решила, что моя личная жизнь будет тихой и спокойной. Вот почему она называется личной, потому что это то, что имеет отношение только к вам и вашей семье, и я счастлива, что это так, - рассказала модель в интервью британскому «Glamour».

Ирина также дала отпор всем хейтерам, критикующим ее в стиле «ты же ж мать»за откровенные снимки в Инстаграме . По мнению модели, материнство не запрещает женщине выглядеть сексуально и выражать свои чувства так, как ей этого хочется.

- В этом современном мире я действительно уверена, что, если у вас есть ребенок, это совершенно не значит, что вы должны носить длинное платье, - считает россиянка. - Однажды один из моих друзей сказал мне: «Ты только что опубликовала откровенную фотографию. Ты же мать!» На что я ему сказала: «И что?».

Русская красавица и голливудскй актер вместе уже почти 4 года.Фото: REUTERS

В том же интервью Ирина призналась, что любит вкусно покушать и не придерживается диет — ей повезло с генами. А если она и позволяет себе что-то лишнее в еде, то отрабатывает это в спортзале. Лучшим отдыхом модель считает возможность поваляться на кровати в пижаме и посмотреть русские сериалы.