2019-02-11T12:11:03+03:00
Звезды

«Спасибо, что терпела меня»: Брэдли Купер впервые публично показал свои чувства к Ирине Шейк

Супермодель пришла с бойфрендом на вручение премии Британской киноакадемии и похвасталась глубоким декольте [фото]
Наталья ТУБОЛЬЦЕВА
Поделиться:
Ирина Шейк на вручении британской кинопремии BAFTA-2019.Ирина Шейк на вручении британской кинопремии BAFTA-2019.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Ирина Шейк поддержала своего бойфренда, голливудского актера Брэдли Купера на вручении премии Британской киноакадемии BAFTA-2019. Звездная пара прилетела вместе в Лондон и появилась на церемонии в королевском Альберт Холле. 33-летняя Ирина блистала на красной дорожке в черном брючном костюме Burberry на голое тело, смело обнажившем ее грудь. Образ дополнили гладко зачесанные и собранные в узел волосы, а также расшитые стразами босоножки.

Режиссерский дебют 44-летнего Купера — мюзикл «Звезда родилась» с Леди Гагой в главной роли — был выдвинут сразу на несколько номинаций (включая «лучший фильм» и «лучшая мужская роль»), но в итоге взял только одну награду — за оригинальную музыку. Главную песню картины «Shallow» исполнили дуэтом Леди Гага и Брэдли Купер, они же написали немалую долю композиций к фильму. К слову, певица в этот вечер в Лондоне не присутствовала: она предпочла британской премии другую церемонию — музыкальную награду «Грэмми», на которой она собрала целый ворох призов.

Модель появилась на красной дорожке в черном брючном костюме Burberry на голое тело. Фото: EAST NEWS

Модель появилась на красной дорожке в черном брючном костюме Burberry на голое тело.Фото: EAST NEWS

Получая статуэтку BAFTA, Брэдли трогательно поблагодарил со сцены двух дорогих ему женщин - партнершу по фильму Леди Гагу и мать его двухлетней дочки Леи Ирину Шейк.

- Я воплотил в жизнь свою мечту, о которой я никогда не думал, что это случится. Сегодня вечером я делюсь этим с Леди Гагой, музыка была сердцем этого фильма. Я также хочу поблагодарить Ирину за то, что она терпела меня, пока я целый год пытался сочинять музыку в подвале нашего дома.

Получая награду, Брэдли Купер трогательно поблагодарил Ирину за терпение. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Получая награду, Брэдли Купер трогательно поблагодарил Ирину за терпение.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Брэдли впервые поблагодарил Ирину Шейк со сцены: учитывая, что пара никогда не рассказывает о своих чувствах, не дает интервью друг о друге и не комментирует свои отношения, его слова можно считать первым публичным проявлением чувств к своей половинке.

Ранее в интервью Ирина намекнула, почему она не хочет говорить о совместной жизни с Брэдли Купером.

- Поскольку моя работа предполагает то, что я должна быть на виду, я решила, что моя личная жизнь будет тихой и спокойной. Вот почему она называется личной, потому что это то, что имеет отношение только к вам и вашей семье, и я счастлива, что это так, - рассказала модель в интервью британскому «Glamour».

Ирина также дала отпор всем хейтерам, критикующим ее в стиле «ты же ж мать»за откровенные снимки в Инстаграме . По мнению модели, материнство не запрещает женщине выглядеть сексуально и выражать свои чувства так, как ей этого хочется.

- В этом современном мире я действительно уверена, что, если у вас есть ребенок, это совершенно не значит, что вы должны носить длинное платье, - считает россиянка. - Однажды один из моих друзей сказал мне: «Ты только что опубликовала откровенную фотографию. Ты же мать!» На что я ему сказала: «И что?».

Русская красавица и голливудскй актер вместе уже почти 4 года. Фото: REUTERS

Русская красавица и голливудскй актер вместе уже почти 4 года.Фото: REUTERS

В том же интервью Ирина призналась, что любит вкусно покушать и не придерживается диет — ей повезло с генами. А если она и позволяет себе что-то лишнее в еде, то отрабатывает это в спортзале. Лучшим отдыхом модель считает возможность поваляться на кровати в пижаме и посмотреть русские сериалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ирина Шейк: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Весенняя оттепель придет в Москву
В Таиланде в ДТП погибли два российских туриста
Футболисты «Атлетика Бильбао» и «Барселоны» сыграли вничью
«Большой плюс для малого бизнеса»: В АТОР прокомментировали инициативу возвращения ларьков и палаток
Средняя ставка по ипотеке в 2019 году будет снижена до 8,9%
Осужденный в США Константин Ярошенко просит перевода в другое учреждение
Половина россиян выступила за введение эвтаназии для тяжелобольных людей
Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов
Новая встреча Трампа и Си Цзиньпина может пройти в марте во Флориде
Шойгу посетит Турцию по приглашению своего коллеги
Манчестер Сити у себя дома разгромил Челси со счетом 6:0
Россиян переведут на электронные паспорта уже в 2024 году
Правительство опубликовало целевые показатели нацпроектов
Роспотребнадзор сообщил о росте числа случаев завоза кори в Россию
NASA отказалось помочь России в доставке телескопа на МКС
Российские авиакомпании могут поднять цены на билеты из-за роста аэропортовых сборов
Глава полиции Киева извинился за сотрудника, крикнувшего "ложись, Бандера"
Названы регионы России с самым доступным для населения бензином
В США обвиняемый в убийстве попытался сесть в тюрьму, но его не пустили
Цена на нефть марки Brent упала до $61,5
Врио главы Пентагона прибыл в Афганистан с неожиданным визитом
Вывод войск США из Сирии может начаться в течение нескольких недель
Вокруг света на одном дыхании: Дайвер из Франции выложил в сеть фильм о своих погружениях
Япония создала кризисный штаб из-за захода китайских кораблей в спорную зону
Пьяные украинские военные обстреляли свой склад в Краматорске
В Польше считают, что Россия больше не сможет удерживать морские пути
Трамп опроверг сообщения о том, что он мало работает