2019-02-08T03:51:05+03:00
Звезды

Балалайка в большом городе

Берлинский фестиваль открылся мелодрамой Лоне Шерфиг «Доброта незнакомцев»
Стас ТЫРКИН
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Берлинский фестиваль открылся мелодрамой Лоне Шерфиг «Доброта незнакомцев»Берлинский фестиваль открылся мелодрамой Лоне Шерфиг «Доброта незнакомцев»Фото: кадр из фильма
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Это старомодная, очень сентиментальная мелодрама, которую легко убить пересказом, но в которой датской постановщице Шерфиг («Итальянский для начинающих», «Воспитание чувств») все-таки иногда удается пробудить к своим персонажам немного сочувствия и интереса. А также напомнить, что во времена всеобщего экономического упадка единственное, на что всем нам стоит рассчитывать, - это хорошее отношение незнакомцев, потому что от знакомцев одни проблемы.

Единственное, на что всем нам стоит рассчитывать, - это хорошее отношение незнакомцев Фото: кадр из фильма

Единственное, на что всем нам стоит рассчитывать, - это хорошее отношение незнакомцевФото: кадр из фильма

Главная героиня (не самая фотогеничная актриса на свете Зои Казан), забрав двух сыновей, бежит в Нью-Йорк из дома занимавшегося харассментом мужа-полицейского. Там она какое-то время с завидной легкостью ворует шмотки в дорогих бутиках и кормит мальчиков бутербродами с черной икрой, украденными на вечеринках. Но когда эвакуируют ее автомобиль, наступает ужасная жизнь на красивых, но холодных нью-йоркских улицах. К счастью, помыкавшись, героиня обретает дружбу с другими бедолагами - каждый из них образец порядочности и чистоты. Например, Элис (Андреа Райсборо из фильма Мадонны про Уолли Симпсон и жена Николаса Кейджа в «Мэнди») - она и суп нищим раздает, и ведет психотерапевтические группы, и работает день и ночь медсестрой в больнице «Скорой помощи», и волонтерит в церкви - при этом волосы у нее всегда уложены так, что позавидует иная светская львица. Или Марк (Тахар Рахим) - ресторатор отсидел четыре года в тюрьме вместо брата-дилера, и вот теперь встал с колен, устроившись на работу в русский ресторан к импозантному Тимофею (ничуть не похожий на русского английский актер Билл Найи). Русский ресторан, заметим, является эпицентром всего самого теплого и хорошего, что существует для героев в этом неприветливом городе. Русская душа, проявляющая себя, в частности, в игре на огромных балалайках, обволакивает потерянных персонажей и дарит им мир, участие и любовь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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