2019-02-08T04:06:03+03:00
В мире

Посол Косово в США не поняла, зачем оказалась в ООН

Глава диппредставительства частично признанной страны выступила в Совете Безопасности
Алексей ОСИПОВ
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Посол Косово в США Влёра ЧитакуПосол Косово в США Влёра Читаку
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Очередное заседание Совбеза ООН, прошедшее в Нью-Йорке, было посвящено ситуации в Косово.

Среди выступающих была косовский посол в США Влёра Читаку. Она назвала происходящее в Совбезе шарадой, из-за которой ничего не может понять.

Постпред России при ООН Василий Небензя отреагировал: «Г-жа Читаку сказала, что никак не может понять, зачем мы здесь сегодня. Я сейчас вам объясню. Более того, г-жа Читаку, читавшая нам очередной памфлет (в котором я, кстати, не услышал ни одного ответа по существу на справедливые, серьезные претензии, которую высказывал в адрес Косово вице-премьер [Сербии] Дачич), г-жа Читаку назвала заседание Совета Безопасности «шарадой». Спасибо за оценку заседания Совета Безопасности. Ну уж коль вы считаете заседание СБ «шарадой», у вас есть полная свобода выбрать не приходить на эти заседания, на которые, кстати говоря, вас приглашают.

Мы не приемлем линии западных спонсоров Приштины на исключение косовской темы из повестки дня СБ ООН. За словами: «недавно обсуждали», «обсуждать нечего», «ситуация спокойная», «зачем так часто?» просматривается стремление скрыть от международного сообщества правду о реальной ситуации в крае и о закулисных играх вокруг Косово».

Небензя также отметил, что Вашингтон и НАТО осуществляют подготовку косовских военных, но ни у кого нет гарантий того, что их не станут использовать против сербов.

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Лидер непризнанного государства Косово Хашим Тачи заявил о том, что власти Приштины согласны на «небольшую коррекцию границ» между республикой и Сербией ради окончательного соглашения между государствами. В таком случае Косово, по его словам, получит признание Белграда и сможет вступить в ООН (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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