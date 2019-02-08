Биатлонист Александр Логинов обошел Фуркада в Кубке мира, став третьим в Канаде

В канадском Кэнморе прошла первая гонка этапа Кубка мира по биатлону. Мужчины бежали укороченную дистанцию - 15 километров индивидуальной гонки, в которой вместо 60 секунд штрафа давали 45 за каждый промах. И лидер сборной России Александр Логинов вернул себе вторую строчку в общем зачете Кубка мира, обойдя Мартена Фуркада. Наш биатлонист стал третьим, тогда как француз пропускает два этапа в Северной Америке.

Победу в индивидуальной гонке в Канаде одержал норвежец Йоханнес Бе. Он прошел укороченную дистанцию без промахов и за 35 минут 27,9 секунды. Вторым стал еще одиннорвежец - Ветле Шостад Кристиансен, проигравший 2 минуты 10,2 секунды и допустивший два промаха на дистанции. Логинов, ставший третьим, проиграл тоже много - 2 минуты 41,0 секунды с двумя промахами на двух первых огневых рубежах.

Остальные россияне расположились пониже в итоговом протоколе - Евгений Гараничев (14), Эдуард Латыпов (15), Сергей Корастылев (42), Юрий Шопин (69).

После гонки Александр Логинов сказал в интервью медиа-службе СБР:

- Я рад вернуться на подиум, тем более в индивидуальной гонке. Погода не мешала, скорее наоборот. Она подходит для меня. Мы выросли и тренировались именно в такую погоду. Другое дело инвентарь. Он приехал позже, чем мы планировали, может быть, поэтому на первых рубежах пришлось привыкать и к стрельбищу и к подходу к нему. Хорошо, что все сложилось потом удачно, исправился и все-таки добился результата.

Логинов рассказал и о том, по какой причине удалось снова вернуться на хороший уровень после двух неудачных этапов на Кубке мира.

- Два этапа мне не удавалось попасть на подиум, была некоторая усталость, но я хорошо провел неделю после этапа в Антхольце со своей девушкой и сил сейчас гораздо больше. Девушка рядом со мной и бежится легче, голова расслаблена.

Благодаря бронзе в Канде Александр Логинов - снова второй в общем зачете Кубка мира. Он набрал 596 баллов и обошел француза Мартена Фуркада, который остался при своих 554 очках. Норвежец Йоханнес Бе - уже далеко. После победы в Кэнморе у него 896 баллов и первое место в общем зачете Кубка мира. Ближайший из россиян, Евгений Гараничев, на 15-й позиции в общем зачете.