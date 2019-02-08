Две шайбы Кузнецова и две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" победить "Колорадо"

Хоккеисты клуба "Вашингтон Кэпиталз" одержали победу над "Колорадо" в матче регулярного первенства НХЛ. на своем льду они обыграли со счетом 4:3 соперников. И российские хоккеисты хозяев поединка стали одними из главных героев встречи.

Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился двумя заброшенными шайбами - на 29-й минуте и победной в овертайме на 65-й минуте встречи. Кроме того, на его счету голевая передача. У Александра Овечкина - две передачи в этом поединке. Вратарь "Колорадо" Семен Варламов отразил 38 бросков в этой встрече.

В составе "Вашингтон Кэпиталз" в этой игре отличились Андре Бураковски (7), Мэтт Нисканен (41). У "Колорадо" шайбы забросили Нэйтан Маккиннон (21), Микко Рантанен (46) и Колин Уилсон (58).

После этой игры у Евгения Кузнецова в этом сезоне 48 (12+36) очков, у Александра Овечкина - 60 (37+23) баллов.

10 февраля у "Вашингтона" - следующая игра, дома они встретятся с "Флоридой". "Колорадо" же 9 числа поедет на выезд на матч с "Нью-Йорк Айлендерс".

Пока что же "Кэпиталз" - шестые в турнирной таблице Восточной конференции с 66 очками в 54 играх. А "Колорадо" - на 10 месте на Западе, имея в активе 53 очка в 53 играх сезона.