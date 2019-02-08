Денис Черышев отметился голом за "Валенсию" в полуфинале Кубка Испании

В Испании прошел второй полуфинальный матч национального Кубка по футболу. Накануне бились "Барселона" и "Реал" и поединок на "Камп Ноу" завершился вничью 1:1. Вторая игра этой стадии турнира, в которой встречались "Валенсия" и "Бетис" завершилась тоже мирным исходом - 2:2.

Полузащитник сборной России Денис Черышев провел весь матч в составе валенсийцев и на 70-й минуте забил гол в ворота "Бетиса". До его мяча "Валенсия" уступала со счетом 0:2 своим соперникам. Для Черышева этот мяч стал третьим в нынешнем сезона за новый клуб во всех сыгранных турнирах. На 90-й же гости поединка смогли отыграться после гола Кевина Гамейро.

У "Бетиса" же до этого отличились Лорен на 45-й и Хоакин на 54-й минуте матча. Причем, последний забил гол прямым ударом с углового - после его навеса голкипер "Валенсии" выбил мяч, но после видеоповторов гол засчитали.

Ответный поединок "Бетиса" и "Валенсии" пройдет 28 февраля уже на стадионе "Месталья".