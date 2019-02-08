«Нам нужна карта!»: Эксперты объяснили, как Россия сможет защитить свой Интернет от внешних угроз

На днях мы уже сообщали: Правительство РФ поддержало законопроект об устойчивости Рунета, но просит авторов доработать некоторые моменты. Это, напомним, целый пакет поправок в действующие законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Его разработчиками стали глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, его первый зам Людмила Бокова и депутата Госдумы Андрей Луговой.

К слову, в новом законопроекте группа авторов обращает внимание на совершенно удивительную ситуацию, которая сложилась в России. Не секрет, что с точки зрения развития коммуникаций, качества связи и интернета Россия - ну, по крайней мере, многие ее регионы - на уровне ведущих стран мира. Это отмечают даже иностранцы. Однако теперь выясняется, что в стране нет централизованной, государственной карты сетей электросвязи. То есть, массив коммуникаций, проложенных по всей стране - есть. А карты - нету.

В ПОМОЩЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

- Хотя до 90-х годов прошлого века она точно была, - говорит руководитель Центра Компетенций по импортозамещению в сфере информацинно-коммуникационых технологий Илья Массух. - Затем связь начали развивать коммерческие операторы. Коммуникации они развили - это хорошо. Плохо то, что эту информацию некоторые компании теперь считают коммерческой тайной. Хотя в итоге от создания такой карты выиграли бы все. Это позволило бы упорядочить эти самые связи. В том числе - серьезно сократить дублирующие расходы как самих компаний, так и государства.

По оценкам Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) экономика интернета приносит около 5% ВВП России. Это примерно сопоставимо с долей доходов от электроэнергетики. То есть коммуникации сегодня - одна из важнейших частей нашей экономики, на них завязаны очень многие процессы.

По поручению Президента РФ Владимира Путина была разработана большая госпрограмма «Цифровая экономика». Один из ее важных моментов - к 2025 году широкополосный доступ в Интернет должны иметь 97% российских домохозяйств. А до этого к Сети в полной мере должны быть подключены все объекты социальной инфраструктуры. Школы, больницы и проч. Оператор этой программы, компания «Ростелеком», готова инвестировать в нее 130 миллиардов рублей. Согласитесь, было бы глупо ввязываться в такой крупный, сложный и затратный проект, не понимая всей картины. Поэтому карта связей электросетей - вопрос архиважный.

- Смотрите, что происходит, - объясняет Илья Массух. - Объявили: надо подключить поликлиники. Операторы начали тянуть кабеля к каждой поликлинике. В этом году нужно обеспечить доступ широкополосного интернета во все школы, фельдшерско-акушерские пункты и проч. И операторы снова тянут коммуникации. Хотя по сути у нас эти сети уже давно проложены практически ко всем объектам. Где-то это сделали местные провайдеры или крупные операторы. Но общей картины никто не знает, ни государство, ни частные компании.

ВОПРОС НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Операторы должны понимать, что в случае глобальной аварийной ситуации эта карта сетей электросвязи поможет всем, - уверен один из авторов законопроекта Андрей Луговой. - При любой ЧП Роскомнадзор помогал бы операторам оптимизировать связи.

Опять же, есть красноречивая статистика: если в России вдруг ни с того ни с сего исчезнет Интернет, этот простой будет стоит нашей экономике убытков на 20 миллиардов рублей в сутки!

Собственно, инициаторы поправок в федеральные законы поэтому и предлагают создать в России дублирующую Сеть. Сейчас все корневые мировые сервера находятся как раз на территории США. Более того, они входят в систему американской «оборонки». И уже отсюда сети тянутся на весь остальной мир. (https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.kp.ru%2Fdaily%2F26921.7%2F3967817%2F&d=1). С точки зрения национальной Интернет-безопасности это просто караул. При желании, Штаты могут оставить без связи любую страну мира.

- Карта связей электросетей важна для национальной безопасности, - говорит депутат Луговой. - Мы должны понимать, где у нас что находится, где и как мы сможем в случае чего переподключиться.

- В самих США и Европе все операторы давно отчитываются перед государством, такие карты уже давно составлены и обновляются во многих странах, - дополняет Илья Массух. - Почему же мы этого не делаем?

О теме устойчивого Рунета сегодня говорили на круглом столе в Комитете по информационной политике Госдумы.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов в частности сообщил, что в настоящий момент той информации, которой обладает государство о сетях связи, для отслеживания всех Интернет-угроз недостаточно.

- Принято системное решение - создать орган, которые на постоянной основе мониторит и моделирует возможные угрозы, и принимает меры, - заявил он. - У нас новые технологии, если мы не защитим их сейчас, то потом будет поздно.