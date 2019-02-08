Было трое, стало пятеро: В деле Скрипалей появились новые отравители

Британские журналисты, похоже, наперегонки отыскивают ГРУШников, работающих близ злополучного Солсбери. Еще вчера газета The Telegraph писала о третьем «русском шпионе», участвовавшем в отравлении Скрипалей. Это некий Сергей Федотов, о котором по сути ничего не известно, кроме того, что он ГРУшник (ну а кто же еще). Сегодня издание Daily Mail сделало новое сенсационное заявление - отравителей, оказывается, было пятеро. Помимо Петрова, Боширова и Федотова к делу причастны еще двое, выдававших себя за туристов. Разумеется, как и в случае с The Telegraph, Daily Mail ссылается на свои источники в сфере безопасности. Правда с оговоркой, мол, источники высокопоставленные.

«Предполагается, что в течение нескольких недель полиция проинформирует правительственных чиновников о доказательствах против этих двух человек. По предварительной версии, они проникли в Британию по туристической визе отдельно от двух наемных убийц (Петрова и Боширова - Ред.). И их роль была намного менее значительной», - пишет газета.

ЭКСПЕРТ: «НОРМАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАПАДА ПРАКТИКА»

- Им нужно регулярно оживлять историю, - рассказал «КП» политолог и публицист Армен Гаспарян. - Лучше всего оживлять эту историю деталями про «ликвидаторов». Проверить нельзя, опровергнуть невозможно, но громкий заголовок гарантированно привлечет внимание. Так было с делом Кривицкого. Потом повторили в деле Литвиненко. Скоро нам сообщат, что всего злоумышленников было больше 10, и большая часть из них все еще в Англии. Опасность подстерегает на каждом шагу. Обыватель вздрогнет. В этом и есть главная цель всех подобных вздорных публикаций.