2019-02-08T12:40:44+03:00
В мире

Было трое, стало пятеро: В деле Скрипалей появились новые отравители

Их роль в покушении пока неясна
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
Поделиться:
Комментарии: comments1
Еще вчера газета The Telegraph писала о третьем «русском шпионе», участвовавшем в отравлении СкрипалейЕще вчера газета The Telegraph писала о третьем «русском шпионе», участвовавшем в отравлении СкрипалейФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Британские журналисты, похоже, наперегонки отыскивают ГРУШников, работающих близ злополучного Солсбери. Еще вчера газета The Telegraph писала о третьем «русском шпионе», участвовавшем в отравлении Скрипалей. Это некий Сергей Федотов, о котором по сути ничего не известно, кроме того, что он ГРУшник (ну а кто же еще). Сегодня издание Daily Mail сделало новое сенсационное заявление - отравителей, оказывается, было пятеро. Помимо Петрова, Боширова и Федотова к делу причастны еще двое, выдававших себя за туристов. Разумеется, как и в случае с The Telegraph, Daily Mail ссылается на свои источники в сфере безопасности. Правда с оговоркой, мол, источники высокопоставленные.

«Предполагается, что в течение нескольких недель полиция проинформирует правительственных чиновников о доказательствах против этих двух человек. По предварительной версии, они проникли в Британию по туристической визе отдельно от двух наемных убийц (Петрова и Боширова - Ред.). И их роль была намного менее значительной», - пишет газета.

ЭКСПЕРТ: «НОРМАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАПАДА ПРАКТИКА»

- Им нужно регулярно оживлять историю, - рассказал «КП» политолог и публицист Армен Гаспарян. - Лучше всего оживлять эту историю деталями про «ликвидаторов». Проверить нельзя, опровергнуть невозможно, но громкий заголовок гарантированно привлечет внимание. Так было с делом Кривицкого. Потом повторили в деле Литвиненко. Скоро нам сообщат, что всего злоумышленников было больше 10, и большая часть из них все еще в Англии. Опасность подстерегает на каждом шагу. Обыватель вздрогнет. В этом и есть главная цель всех подобных вздорных публикаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Самая старая птица в мире обзавелась 37-м птенцом
Вуди Аллен подал иск на $68 млн против Amazon
Путин поздравил Ирину Муравьеву с юбилеем
Авиарейсы из Москвы на Байконур с апреля готовы возобновить
В Госдепе заявили, что США не собираются размещать крылатые ракеты в Европе
Защита Кокорина подаст жалобу в ЕСПЧ по факту продления ареста футболиста
Людмила Дребнева о смерти Сергея Юрского: Образовалась брешь, я не знаю, кто может занять это место
В РОИИП подтвердили отправку российских наблюдателей на выборы в Украину
В подмосковном роддоме взорвался гимнастический мяч для беременных
Байконур остался без регулярного авиасообщения с Москвой
Паралимпийцы России смогут вновь выступать под своим флагом
Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в феврале
Порошенко подписал указ об определении границ территории Донбасса, неподконтрольных Киеву
Олег Басилашвили назвал смерть Сергея Юрского невосполнимой потерей
Похороны Сергея Юрского пройдут на Троекуровском кладбище
Эксперты назвали страны, которые опасны для российских туристов
В День всех влюбленных Останкинская башня окрасится в розовый и красный свет
Прощание с Сергеем Юрским состоится в Театре Моссовета
В аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб