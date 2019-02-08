Геннадий Зюганов: Возьмём ли мы Квачкова в свои ряды? Мы приглашаем всех патриотов

- Геннадий Андреевич, как бы вы прокомментировали освобождение Квачкова? И реакцию Чубайса на это?.. (В 2005 году Владимир Квачков был арестован по обвинению в покушении на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса.)

- Что он сказал? (Чубайс.)

- Он сказал, типа - Квачкову надо пожелать счастливой старости. Человеку, дескать, восьмой десяток, что вы хотите?

- Что касается Квачкова, то держали его в заключении абсолютно незаконно. Мы обращались не раз, брали его под свое покровительство, но, к сожалению...

В таком же положении сейчас оказался наш Володя Бессонов. Седьмой год его таскают по судам только за то, что он выступал в защиту трудящихся и укрепление нашей связи с Донбассом. Не трогал ни милиционеров, ни полицейских.

Я писал бумаги по всем инстанциям. И президенту, и Чайке, и Быстрыкину. Посылал видео, снятое с места с телекамер, что не было состава преступления. И, тем не менее, впаяли три года и 25 лет поражения в политических правах. Это продолжение дела Квачкова.

Я думаю, что и здесь отобьемся.

- Квачков собирается общественной работой заниматься. Вы его возьмете к себе?

- Он, по крайней мере, всегда был патриотом. А патриоты сплачиваются и против Ельцин-центра, это убожище тянут в Москву. Патриоты сейчас готовят 78-й конвой с гуманитарной помощью непосредственно на Донбасс.

- Возьмете вы его с собой? К себе? Квачкова...

- По крайней мере, приглашаем всех.