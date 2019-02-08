В Краснодаре кавказцы пытаются выселить мать с двумя детьми с помощью жертвоприношений

Семья Натальи живет в частном доме на берегу Кубани. Земля хорошая, территория дорогая, а само здание совсем ветхое. С недавнего времени большая часть дома принадлежит некоему Валерию Хапапхи. Буквально в прошлом году большая часть коттеджа еще принадлежала молодой девушке. Но в прошлом августе она продала свою часть дома тому самому Валерию. Кстати, ни Наталья, ни ее дети ни разу не видели этого самого Валерия.

- Сначала рядом с нами жила молодая девушка Алина, к ней часто ездила полиция, потому что она была наркоманкой. Мы с ней практически не общались, да я и как-то не хотела из-за ее образа жизни. – Рассказывает "КП" Наталья. – так вот в прошлом августе она продала свою часть Валерию Хапапхи, которого мы в глаза не видели. Вместо него стали приезжать какие-то кавказцы, называли себя Акоп и Михаил.

Первый раз Акоп и Михаил нагрянули к Наталье в августе. Они были достаточно обходительны и предложили семье продать свою часть дома, а точнее поменять ее на квартиру в неплохом районе Краснодара. Предложение заманчивое, но оба персонажа не внушали доверия – на юристов и представителей хозяина они похожи не были. Ну и то, что говорили они от лица человека, который для Натальи был призраком, о существовании которого она знала только по документам. Но любопытство и предвосхищение хорошей сделки взяли верх. Для своего спокойствия Наталья решила через знакомых узнать поподробнее про ту самую квартиру, которую ей обещали. Оказалась, она принадлежит тому самому Валерию Хапапхи. Причем досталась она ему по суду. Риэлторы сказали, что эта квартира скорее всего чем-то обременена и посоветовали ни в коем случае не соглашаться на сделку. Услышав отказ, кавказцы начали угрожать Наталье.

- Они два раза ломали крышу. Писали оскорбления на заборе дома. А в сентябре завезли в дом кур и уток, специально, чтобы нам стало с семьей некомфортно жить. – Вспоминает Наталья.

Последней каплей стала вчерашняя выходка соседейФото: предоставлено очевидцем

Этой постройке более 60 лет и стены сделаны из глины и соломы. Такие дома называют саманными. По всей видимости солома понравилась птицам - они начали «склевывать стены». Как бы это фантастично не звучало, но это так. Дом, по словам Натальи, теперь находится в аварийном состоянии. А два месяца назад к ним до кучи еще подселили барана, чтобы сделать жизнь по-настоящему невыносимой.

- Моя шестилетняя дочь Варвара была просто в ужасе. Я не знала, что делать. В доме стоит ужасная вонь. Они специально не убирают отходы от животных, чтобы наша жизнь превратилась в ад. – Плачет Наталья.

На глазах шестилетней девочки мужчины зарезали баранаФото: предоставлено очевидцем

Последней каплей стала вчерашняя выходка соседей. Наталья ушла на работу, а в обед ей позвонила заплаканная дочка. Она рассказала, что домой снова приезжали кавказцы, и они во дворе зарезали барана. Испуганная мама сразу прибежала домой и увидела жуткую картину: в тазике в общем дворе лежали кишки животных, но самое страшное не это. Только что снятую кровавую шкуру барана двое мужчин посадили на стул, одели на него каску и положили в лапы футбольный мяч. Этот перфоманс, по их мнению, должен был окончательно добить семью и уж точно повлиять на психику шестилетней девочки, которая должна после этого уговорить маму съехать. Наталья тут же вызвала участкового, но тот лишь посмеялся и ушел. Как рассказала Наталья, она несколько раз обращалась в полицию и прокуратуру, но все время получала отказ, что в этих инцидентах нет состава преступления.