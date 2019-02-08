2019-02-08T14:14:02+03:00
Общество

Девятиклассников отправят на собеседование

Школьникам предстоит новый экзамен по русскому языку
Ксения КОНЮХОВА
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Введение собеседования — это практически историческое событиеВведение собеседования — это практически историческое событиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уже на следующей неделе, 13 февраля, 9-классникам предстоит пройти новый экзамен — устное собеседование. Всего на него записалось почти 1,5 миллиона человек. Собеседование нужно пройти, чтобы получить доступ к сдаче выпускных экзаменов. Оно будет оцениваться по системе "зачет-незачет", но у провалившихся будет ещё две попытки пересдачи — 13 марта и 6 мая.

- Введение собеседования — это практически историческое событие, - отметил заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев. - Мы отрабатывали процедуру собеседования и на детях-билингвалах, и на учениках с инвалидностью, и все признали, что в таком виде она достаточно комфортна.

Собеседование займет не больше 15 минут. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья время экзамена увеличили до 30 минут. Каждому выпускнику предложат небольшой текст и дадут четыре задания по нему: прочитать фрагмент с выражением, сделать краткий пересказ, выбрать тему и произнести по ней краткий монолог, а также пообщаться с экзаменатором в формате диалога.

- Собеседование проверяет коммуникативные компетенции выпускников и умение следовать языковым нормам, - объясняет Оксана Решетникова, директора Федерального института педагогических измерений. - Говорить с ребёнком, учить его озвучивать свою точку зрения и аргументировать свою позицию должны не только родители, но и каждый педагог на каждом предмете. Мы постарались подобрать интересные для школьников тексты, в которых рассказывается о выдающихся людях нашей страны. Например, в демонстрационном варианте был текст про Юрия Гагарина.

Кроме нового экзамена в 9 классе, школьников ждут небольшие изменения и в ЕГЭ. Во-первых, с этого года выпускники смогут выбирать только один уровень экзамена по математике. Напомним, раньше 11-классники могли сдавать и базовую, и профильную математику. Теперь же им предстоит выбрать что-то одно. Во-вторых, в этом году школьники смогут сдать ЕГЭ по китайскому языку. Правда, пока на него записалось всего 289 человек.

Кроме того, с 2019 года единый экзамен входит в штатный режим по всему Крыму. Ранее крымские выпускники могли выбирать между ЕГЭ и выпускными экзаменами в традиционной форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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