2019-02-08T14:53:58+03:00
Происшествия

В Москве понятой угнал машину торговца наркотиками во время задержания

Как только понятой продал авто, ее сразу объявили в розыск. Теперь новый хозяин должен вернуть машину и потерять свои деньги. В этой запутанной истории у пострадавшего возникает резонный вопрос: «действовал ли понятой один?»
Евгений ГРАЧЕВ
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Понятой Антон Калябин угнал машину задержанногоПонятой Антон Калябин угнал машину задержанного
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В январе этого года в Москве полицейские измайловского ОВД задержали некоего Андрея Серова, парень попался с крупной партией наркотиков. Завидев людей в погонах, драгдиллер попытался слинять, но далеко не убежал. После задержания все дружно отправились в отдел полиции, чтобы оформить парня с наркотиками как полагается. А про машину старенький Фольксваген Пассат благополучно забыли, только спустя какое-то время ее все же пригнали к отделу. Самое интересное, что столь важное задание доверили понятому, который уж точно не должен участвовать в подобных мероприятиях. Но это еще половина беды.

Тот самый понятой, зовут его Антон Калябин, ему 24 года, парень смекалистый и предприимчивый. Поэтому просто гонять машины с места на место ему скучно и не в радость. А вот выставить авто задержанного на продажу – дело прибыльное, а внезапный навар – счастье неописуемое. Машина 4 дня висела в группе перепродажи подержанных автомобилей во «Вконтакте», прежде чем на объявление откликнулся 24-летний Егор. Они списались, договорились о встрече. За машину Антон просил 150 000, но сошлись на 110 в итоге. Хлопнули по рукам, рассчитались, на том и разошлись.

Тот самый Фольксваген Пассат, который угнал понятой

Тот самый Фольксваген Пассат, который угнал понятой

- Подозрений у меня по машине не возникло, потому что она не стояла на учете, не числилась в угоне. Да и все документы были в порядке, этот Антон сказал, что машина его друга, даже паспортные данные предоставил. – Рассказывает "КП" Андрей. – А вот сразу на следующий день мне позвонили из полиции и попросили вернуть авто. Прямо сразу на следующий день. Как будто запланировано ждали, пока ее кто-то купит. До меня она 4 дня висела в объявлениях и никто не удосужился объявить ее в розыск, но стоило мне отдать деньги…..

Звонок из полиции раздался утром. Мужской голос четко отрапортовал, что машину нужно вернуть, что она числится в угоне. На резонные вопросы Андрея, почему машина объявлена в розыск спустя такое долгое время и именно сейчас, сотрудник ответил, что сегодня утром приехала родственница задержанного за наркотики молодого человека, чтобы забрать машину. Ну и как вы уже догадались, обнаружила ровным счетом ничего вместо ожидаемого Фольксвагена.

Следующая глава истории про наглого понятого Антона – очная ставка с покупателем Андреем. После оперативных мероприятий Антону грозит статья за угон автомобиля, а Андрею грозит потеря 110 тысяч рублей. Полицейские прямым текстом сказали парню, что он может устно договориться с подозреваемым о возврате денег или же подавать гражданский иск на взыскание этой суммы.

- Я не верю, что этот Антон провернул все это один. Он даже выглядит как-то странно для такого рода мошенничества. Ему явно кто-то помогает. По отделу полиции он ходит, как у себя дома: заходит в кабинеты и со всеми здоровается. – Возмущается Андрей.

Потерпевший не намерен оставлять ситуацию в таком виде. Он подозревает, что в этом деле замешан не только понятой, но и кто-то из правоохранителей. Поэтому он намерен написать заявление в прокуратуру и ОСБ, чтобы добиться справедливости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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