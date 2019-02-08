На покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег

Речь идет исключительно о приобретении новых легковых машин, пояснили КП в аналитическом агентстве "Автостат". По итогам прошедшего года, как подсчитали эксперты этого агентства, больше всего россияне выложили за автомобили южно-корейской марки KIA. Японская Toyota, возглавлявшая ТОП-список предыдущего года, оказалась на втором месте.

Опубликован рейтинг популярности марок новых автомобилей.Фото: Рушан КАЮМОВ

Подросла и отечественная LADA. Год назад она шла ноздря в ноздрю с другой южно-корейской маркой Hyundai, но сейчас уверенно оторвалась и единолично занимает третью строчку.

Суммы на приобретение автомобилей из первой десятки год от года увеличиваются. Но есть и машины, в которых наши автолюбители, похоже, разочаровались. Так, меньше денег по итогам года досталось отечественным УАЗам (-3%, до 18 млрд руб.) и японским Datsun (-14%, до 11 млрд руб.)

Всего же на приобретение новых легковых автомобилей россияне в прошлом году потратили 2,4 трлн. руб.