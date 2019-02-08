Кортеж вице-президента ММА Алихана Яндиева разыскивают за оставление места ДТП

В конце января сотрудник платной дороги «Северный обход» обнаружили, что один из шлагбаумов практически отсутствует. Так как такие осмотры проводятся практически ежедневно, то найти виновного не составило труда.

Сотрудники «Автодора» отсмотрели камеры видеонаблюдения на пропускных пунктах и вычислили машину, которая повредила оборудование. На кадрах отчетливо видно, как внедорожник Mersedes G-класса гнет шлагабум и уезжает с места ДТП прочь. Как оказалось, машина с красивыми номерами из 6 семерок принадлежит совладельцу M-1 Global (компания, организующая бои без правил).

Ущерб конечно небольшой, всего 10 тысяч рублей. Но факт оставления места ДТП имеет место быть, именно поэтому «Автодор» и обратился в ГАИ, чтобы найти виновника.

Кортеж Алихана Яндиева. Каждое авто с номерами из шести семерок. Фото Инстаграм a001mp_97rus

Кстати, практически на всех машинах клана Яндиевых стоят номера с шестью семерками. У Алихана Яндиева двоей сыновей, оба профессионально занимаются единоборствами и являются неоднократными победителями различных соревнований по боям без правил.