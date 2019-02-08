2019-02-08T16:30:58+03:00
Происшествия

Кортеж вице-президента ММА Алихана Яндиева разыскивают за оставление места ДТП

Maybach Алихана Яндиева всегда передвигается в сопровождении Гелендвагена с охраной, именно этот внедорожник и снес шлагбаум на платной дороге
Иван Рунев
Поделиться:
Алихан Яндиев.Алихан Яндиев.Фото: YouTube
Изменить размер текста:

В конце января сотрудник платной дороги «Северный обход» обнаружили, что один из шлагбаумов практически отсутствует. Так как такие осмотры проводятся практически ежедневно, то найти виновного не составило труда.

Сотрудники «Автодора» отсмотрели камеры видеонаблюдения на пропускных пунктах и вычислили машину, которая повредила оборудование. На кадрах отчетливо видно, как внедорожник Mersedes G-класса гнет шлагабум и уезжает с места ДТП прочь. Как оказалось, машина с красивыми номерами из 6 семерок принадлежит совладельцу M-1 Global (компания, организующая бои без правил).

Ущерб конечно небольшой, всего 10 тысяч рублей. Но факт оставления места ДТП имеет место быть, именно поэтому «Автодор» и обратился в ГАИ, чтобы найти виновника.

Кортеж Алихана Яндиева. Каждое авто с номерами из шести семерок. Фото Инстаграм a001mp_97rus

Кортеж Алихана Яндиева. Каждое авто с номерами из шести семерок. Фото Инстаграм a001mp_97rus

Кстати, практически на всех машинах клана Яндиевых стоят номера с шестью семерками. У Алихана Яндиева двоей сыновей, оба профессионально занимаются единоборствами и являются неоднократными победителями различных соревнований по боям без правил.

Абукар Яндиев с новым Бентли и уже привычным сочетанием цифр в номере. Фото adam_yandiev_boroda Инстаграм

Абукар Яндиев с новым Бентли и уже привычным сочетанием цифр в номере. Фото adam_yandiev_boroda Инстаграм

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ирина Волк назначена помощником главы МВД России
Путин снял с постов ряд генералов силовых ведомств
Граждане Украины будут выбирать из 44 кандидатов на пост президента
За 2018 год полицейские сняли почти тысячу дебоширов с авиарейсов в России
Лавров прокомментировал вмешательство во внутренние дела Венесуэлы
Лавров: Россия сыграла одну из главных ролей в сохранении сирийской государственности
Меркель считает фейковые новости угрозой национальной безопасности
Херсонский суд продлил арест журналиста Вышинского до 8 апреля
Меркель: страны ЕС смогли договориться по "Северному потоку - 2"
Юлия Тимошенко потребовала снять с выборов кандидатуру своего однофамильца
Умер енот Орео, ставший прообразом Ракеты из "Стражей галактики"
Рябков: США не готовы к диалогу с Россией
В Брюсселе оценили перспективы Украины на вступление в ЕС
Число заболевших корью в России выросло в 3,5 раза
Верховный лидер Ирана призвал не доверять улыбкам американцев и предложениям европейцев
Самолет врезался в сугроб в аэропорту французского Куршевеля
Российские наблюдатели не поедут на Украину из соображений безопасности
Футбольный клуб "Нант" изъял из обращения номер, под которым выступал погибший в авиакатастрофе Эмилиано Сала
Комитет Сената США рассмотрит резолюцию против "Северного потока - 2"
Германия и Франция смогли достигнуть компромисса по «Северному потоку - 2»
В Росси могут ввести государственную систему сертификации для магов и астрологов
Сломавший Гуфу два ребра мужчина принес извинения и заключил с рэпером мировое соглашение
Умер Ян Ольшевский - бывший премьер-министр Польши