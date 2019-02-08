Xiaomi Mi MIX 3: официальная презентация, цена в России

Примечательно, что после презентации в Китае, первую партию этих смартфонов раскупили всего за одну минуту. Давай разберемся, чем же он так хорош.

Во-первых, cмартфон поддерживает быструю зарядку по технологии Quickcharge 4.0+ и быструю беспроводную зарядку на 10 Вт, которая идет в комплекте с каждым смартфоном.

Во-вторых, нельзя не отметить и полноэкранный дисплей. За счет форм-фактора- слайдера Xiaomi удалось добиться по-настоящему полноэкранного дисплея: соотношение экрана и корпуса нового смартфона составляет 93,4%.

Во-третьих, слайдер полностью настраивается под пользователя, что является огромным плюсом. В настройках можно выбрать функцию, которая будет активироваться при раскрытии смартфона, например, ответ на входящий вызов. Более того, в новом смартфоне Xiaomi впервые встроила специальную кнопку с искусственным интеллектом на левой боковой панели. С ее помощью пользователи могут запустить голосового помощника от Google. Также с помощью одинарного и двойного нажатия на кнопку пользователь может активировать различные функции.

Во-четвертых, Mi MIX 3 получил двойную основную камеру 12 Мп + 12 Мп. Чтобы повысить производительность в условиях низкой освещенности, в Mi MIX 3 также есть режим стабилизации при съемке с рук в ночное время, объединяющий в себе множество полезных функций. Кстати, Mi MIX 3 набрал 108 баллов в тесте фотовозможностей сервиса DxOMark, став одним из лучших в мире смартфонов для фотографии. Так, по качеству съемки Mi MIX 3 не отстает от Samsung Galaxy Note 9 и iPhone XS Max.

Помимо того, что новинка выполнена в форм-факторе слайдера с экраном 6,39 дюймов, его большим плюсом является стильный керамический корпус, от которого тяжело оторвать глаз. Примечательно, что при создании модели в синем цвете дизайнеры вдохновлялись китайской керамикой, которая приобрела известность благодаря красоте и трудоемкому производству, требующему тщательного контроля за температурой изделия.

Новый Mi MIX 3 будет доступен в трех цветах: нефритовый зеленый, сапфировый синий и черный оникс. Цена на смартфон в России будет начинаться от 44 990 рублей за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Предзаказ смартфона уже можно оформить, начало продаж намечено на 14 февраля. В рамках старта продаж MI MIX 3 будет эксклюзивно представлен в “М.Видео” и “Эльдорадо”, где покупатели нового смартфона получат в подарок фитнес-браслет Mi Band 3 и беспроводные наушники. С 14 февраля Mi MIX 3 также будет доступен для покупки в официальном онлайн-магазине Mi.com и в магазинах Mi Store.