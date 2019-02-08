2019-02-08T20:12:19+03:00
Общество

На директора аэропорта завели дело за очистку полосы от деревьев

Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил генпрокурора прекратить бюрократический идиотизм
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Исполнительный директор аэропорта Кургана Дмитрий Коваленко.Исполнительный директор аэропорта Кургана Дмитрий Коваленко.
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Чиновники из мэрии Кургана жгут. С их подачи полиция завела уголовное дело на директора местного аэропорта за то, что тот спилил выросшие у взлетной полосы деревья. Типа взял и уничтожил зеленые насаждения.

Мы-то привыкли, что летным у нас обычно называют поле. А по мнению администрации Кургана, летным должен быть лес...

- Недавно аэропорту исполнилось 90 лет, - рассказал «КП» исполнительный директор аэропорта, на которого завели уголовное дело, Дмитрий Коваленко. - Если б мы никогда не рубили деревья, то вся территория давно бы превратилась в непролазную чащу. В конце «нулевых» годов аэропорт проходил через тяжелое банкротство. Не всегда за территорией следили хорошо. Где-то успели вырасти кусты, деревья. Вот мы их в 2017 году убрали. Этого, между прочим, от нас требуют и авиационные правила безопасности, и приказы Минтранса. На летном поле не должно быть ничего лишнего.

В аэропортах Москвы тоже нет никаких деревьев. Стоит посмотреть на спутниковые снимки — вся территория вокруг взлетной полосы вычищена. Только травка растет, да служебные постройки стоят. Лес еще на 800 метров после окончания бетонной полосы порублен.

Вид на аэропорт города Курган.

Вид на аэропорт города Курган.

Но это нам с вами понятно, что безопасность полетов (в 2018 году аэропорт Кургана принял 87 тыс. пассажиров) явно важнее сохранности пары-другой осин. В следственном управлении УМВД России по Курганской области считают иначе.

На Коваленко завели дело по ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Теперь директору аэропорта грозит лишение свободы до семи лет. Старший следователь Ольга Васильева уже трижды передавала материалы в прокуратуру, чтобы потом они отправились в суд. Трижды прокурор возвращал материалы для доработки.

Это не смешно. Вдруг кто не знает: в России оправдательных приговоров меньше половины процента. Если на вас завели уголовное дело, и материалы дошли до суда, то с вероятностью в 99,5% вас посадят в тюрьму.

Идиотизм ситуации еще в том, что Коваленко преследуют за нарушение «Правил благоустройства территории города Кургана» от 2012 года. Но эти правила поменяли в 2018 году по требованию прокуратуры из-за того, что они противоречили федеральным законам. И поменяли как раз ту часть, где упоминалось удаление зеленых насаждений.

Директора аэропорта хотят осудить за вырубку леса, но деревья на летном поле лесом считаться никак не могут.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов написал генпрокурору России Юрию Чайке письмо с просьбой защитить Коваленко от уголовного преследования. Правозащитник указал все нестыковки в деле. Титов заметил, что любые дальнейшие попытки привести летное поле в надлежащий вид автоматически закончатся новым уголовным делом. А это совсем уж дурость какая-то.

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Стол в директорском кабинете отца Александра завален бумагами. Рядом компьютер. На полках - папки с отчетами. Сам Александр Сергеевич Камбалин в обычном синем костюме. И лишь в дальнем углу две иконки, которые не сразу-то и заметишь. У иных светских директоров священных изображений в кабинетах поболе будет (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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