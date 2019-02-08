Обычный поход в кабинет косметолога закончился для певицы адом. Ольга Гусева уже третий месяц пытается избавиться от последствий процедуры. Артистка планирует судиться с клиникой, изуродовавшей ее.

Бывшая солистка группы «Краски» перед новогодними корпоративами решила освежить лицо, сделать биоревитализацию. Но уколы гилауроновой кислотой с пептидами не просто не подействовали. У Ольги теперь все лицо в пупырышках, которые не сходят больше двух месяцев. Выглядят они как шрамы и если не предпринимать мер, шрамами и останутся.

olgaguseva_kraski Экс-солистка группы Краски угрожает судом изуродовавшему ее косметологу

Ольга Гусева рассказала «Комсомолке» о том, что произошло.

- На видео в соцсети выглядите лучше, чем два месяца назад. Что вы делаете?

- Сейчас я лечусь в другой клинике. Прохожу курс лечения гормональными уколами, противовоспалительными, антибиотиками, таблетками от аллергии, мажу гомеопатической и гормональной мазью. Все очень медленно проходит. Мне надо будет сделать лазерную шлифовку.

Бывшая солистка группы «Краски» Ольга Гусева.

- Когда начались проблемы?

- Что у меня проблемы, я поняла на вторую неделю после процедуры, когда следы от уколов никуда не исчезали, лицо пылало и чесалось. Я обратилась в клинику, там сказали пить таблетки от аллергии, мазать мазью. Даже не соединили с тем врачем, которая делала процедуру. Таблетки против аллергии совсем слегка помогли. Спустя две недели у меня уже был легкий нервный срыв. Сказали, пейте таблетки дальше, но еще более сильные. В итоге они мне просто вернули деньги. Когда меня увидели в другой клинике, сказали, что срочно, бегом лечиться, так как образовались вакуумные штучки, пигментация и могут остаться шрамы. Я продолжаю лечиться.

- Сколько потратили на новое лечение?

- Достаточно, в разы больше, чем сама процедура. Процедура стоила 5-6 тысяч рублей. Но видите, казалось бы, безобидная процедурка, а какие последствия. Они мне разрекламировали российский препарат, который я ни разу не делала. Но согласилась. Сказали, что это не просто гилауроновая кислота, а насыщенная пептидами и витаминами. По одной версии у меня сильнейшая аллергия, по другой, что инъекции технически ввели не совсем правильно. Кстати, у меня сразу после анестезии уже было покраснение.

olgaguseva_kraski Ольга Гусева пришла, чтобы освежить лицо уколами, а покрылась шрамами

- А пробу на аллергию перед процедурой не делали?

- Нет, мне это даже не предложили.

- Как вы попали в эту клинику?

- У меня есть свой косметолог, но он в Санкт-Петербурге. Я нашла клинику через рекламу в Инстаграме. Они заманивают скидками. Да все любят скидки, не так важно, у кого какие доходы. Просто позвонила, хозяйка Ирина по голосу меня расположила, я как-то так доверилась ей.

- Вы планируете как-то их наказать?

- Планируем подавать на них в суд. Выставляю претензию в миллион рублей. Потому что у меня и съемки клипа отменились, и предновогодние выступления были отменены, а там подвязана целая команда людей. Но надеюсь, до суда не дойдет. Попытаемся решить все миром.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690851" frameborder="0"></iframe> Ольга Гусева после процедуры.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

"Дешево хорошо не бывает"

- Мы настроены решить вопрос миром, - говорит Алена Адлер, адвокат Ольги Гусевой. - Мы хотим выйти на переговоры о возмещении вреда от некачественной биоревитализации в добровольном порядке. Сейчас полиция проводит проверку клиники. Перспектива суда будет зависеть и от нее. К сожалению, не документов, чеков. И время прошло. Похоже, что они неглубоко вводили препарат. Либо занесли внутрибольничную инфекцию. То, что аллергия — вряд ли. У человека никогда ни на что не было аллергии. Сейчас она собирает справки от аллерголога, от дерматолога. По закону они должны возместить материальный и моральный вред. Если будет документально подтверждено, что у Ольги пропали концерты, мы будем просить те деньги, которые она могла получить, но не получила, потому что просто не могла выступать с таким лицом.

- Сразу вспоминаются скандалы с контрафактными препаратами.

- До сих пор распространены инъекции, которые непонятно где закупают препараты, везут из Китая, откуда угодно, без сертификатов, без регистрационных удостоверений. Я веду уголовное дело, когда под видом гилауронки девочкам в лица «всаживали» биополимер. Кто-то по 3-5 лет ходит с «шариками» в лице. Это не биоразлагаемый препарат, он не выводится как гилауронка, его можно только вырезать, он имеет свойство мигрировать, вызывать отеки и обрастать соединительной тканью, то есть появляются шишки. Вырезают их только вместе с собственными тканями, у человека остаются на лице ямки, которые нужно заполнять собственным жиром. Такая операция в среднем стоит 500 тысяч рублей. Такие процедуры нужно делать только у проверенных врачей.

Мы проводим медицинский аудит клиник, скоро опубликуем список, тех, кто соответствует и тех, кто в «черном списке». У меня есть дело, которое может стать уголовным. Женщине делали нитевую подтяжку лица, проткнули две слюнные железы и повредили языкоглоточный нерв. Это неврология на долгие годы! У женщины боли, неврологические нарушения. Экспертиза установила вред здоровью средней тяжести.

- Как избежать плохих клиник и специалистов?

- Нужно рационально и критически относиться к выбору клиники. Она должна быть проверенной, со всеми документами. Если речь об инъекционной медицине, то должна быть лицензия на такой вид деятельности. Должен соблюдаться санитарно-эпидемиологический режим. Прежде всего в уголке пациента проверяются все лицензии, проверяются отзывы о клиники. И цена на процедуры не должна быть низкой. Дешево хорошо не бывает. То, что рекламируется в Инстаграмах, далеко не всегда пользуется хорошей репутацией.

И обязательно нужно брать документ, чек об оказании услуг! Все, что связанно с инфекциями, это все медицина. Помимо документов у клиники, у специалиста должен быть диплом о высшем медицинским и интернатура по специальности косметолог.

КОММЕНТАРИЙ КОСМЕТОЛОГА

"Это не аллергическая реакция"

- Невозможно предугадать изначально, будет ли такая реакция, - убеждена Ольга Манихина, дерматолог, косметолог, главный врач СПА-клиники «В Копернике». - Реакция достаточно яркая, человек ходит как решето, в красную папулу (подкожный узелок, - ред.), никуда не деваются. При этом гормональная, противовоспалительная терапия действует медленно, человек ходит с таким лицом несколько месяцев. Такое лицо сложно замазывать макияжем.

- Вы видели такое раньше?

- Сейчас много таких случаев. Я считаю, процент таких осложнений большой. Пептидные препараты — это регуляторный белок, который стимулирует клетку. Пептидные препараты вводятся интродермально, то есть не внутрикожно, не как обычные биоревитализанты. Все стимулирующие препараты могут дать такую реакцию. И что самое удивительное, это не аллергическая реакция. Была бы аллергия, после серьезных противоаллергических гормональных препаратов все бы прошло. Это реакция кожи, когда образуются гранулемы. По виду это как шрам, но это гранулема — твердое подкожное образование. Но есть схемы лечения таких проблем. Достаточно долго, месяц-два.

- У вас были такие случаи?

- Я их вообще не колю пептидные препараты. Действие пептидов до конца не изучено. Все, что мы можем понять, это то, что мы видим сразу после процедуры. Какая будет отстроченная реакция — неизвестно.