В Хакасии решили распродать фельдшерские пункты отдаленных сел

В Хакасии продолжают твориться странные вещи. Не успел отгреметь на всю страну скандал с огромными новогодними премиями, которые губернатор Валентин Коновалов выписал своим приближенным, как местные власти подкинули еще одну историю.

В республике решили распродать фельдшерско-акушерских пункты (ФАП) сразу нескольких сел, включив их в программу приватизации.

«ПРИВАТИЗАЦИЯ ИДЕТ В РАЗРЕЗ С ЗАДАЧАМИ, КОТОРЫЕ СТАВИТ ПРЕЗИДЕНТ»

Напомним, что по всей стране, во всех регионах, каждый год наоборот строят новые ФАПы. Есть целая федеральная программа, которая нацелена на то, чтобы жителям даже самых дальних населенных пунктов была доступна медицинская помощь.

Например, в прошлом году президент России Владимир Путин сообщил, что на создание фельдшерско-акушерских пунктов в селах на 2018 год было дополнительно выделено около 1,3 миллиардов рублей.

Получается по всей стране эти самые ФАПы строят - для людей, а в Хакасии почему-то избавляются от уже построенных. И это на фоне того, что по факту по всей республике во многих даже уже построенных фельдшерских пунктах не хватает врачей. То есть, вместо того, чтоб решить кадровый вопрос, придумали продавать здания ФАПов частникам - под другие нужды.

В Правительстве Хакасии, которое возглавляет Валентин Коновалов, объясняют, что приватизация зданий сельских медучреждений - мера вынужденная. Мол, за счет продажи фельдшерских пунктов местный Минздрав пытается латать дыры в бюджете. На днях список предложенных к продаже ФАПов представили в Верховный Совет республики. Многие депутаты выступили резко против.

- Экономический эффект от приватизации имущества не должен влиять на социальную составляющую, - цитирует председателя Комитета по экономической политике, промышленности, строительству и транспорту республиканского парламента Василия Шулбаева Информагентство «Хакасия». - Кроме того, закрытие и приватизация помещений, используемых под амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты, идет в разрез с задачами, которые ставит президент России - обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения…

А КАК ЖЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА МЕДПОМОЩЬ?

Стоит ли говорить, в каком сейчас шоке жители сел, которых хотят лишить ФАПов!

- Когда озвучили этот вопрос по продаже здания нашего ФАПа, я была категорически против, - заявила изданию РАПСИ глава администрации Базинского сельсовета Светлана Майнагашева. - Это здание построено в 2009 году, оно в хорошем состоянии. Сейчас наше поселение ждет медработника. Мы написали ходатайство, чтобы здание ФАПа передали в муниципальную собственность для его сохранения. По программе президента РФ эти ФАПы строятся, а не закрываются!

Женщина рассказывает, что в селе живет много пожилых людей, есть многодетные семьи. Понятно, что врачи есть в районной больнице. Но если человеку назначили какие-то процедуры, уколы, в райцентр не больно-то наездишься. Майганашеву смущает и еще один важный нюанс.

- На торги здание выставляют, например, за 300 тысяч рублей, а на его строительство государство потратило пять миллионов рублей. Это большая разница!

- От нас до ближайшего лечебного учреждения 50 километров, скорая зачастую может не успевать, - говорит глава крестьянско-фермерского хозяйства села Абакано-Перевоз Боградского района Игорь Приходько. - Но если власть собралась продавать старые здания ФАПов, на замену им должны прийти какие-то новые. Нельзя на селе, где в основном одни пенсионеры, без ФАПа.

Житель поселка Беричуль Аскизского района Александр Галкин недоумевает:

- Говорят, давайте продолжительность жизни продлевать. А как ее продлевать, если не будет поблизости медицинских учреждений?! Право на медицинскую помощь гарантировано Конституцией Российской Федерации. Приватизация ФАПов - явный пример попирания данного права.