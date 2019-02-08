2019-02-08T22:46:53+03:00
Спорт

Опубликовано расписание финала Кубка России по фигурному катанию 2019 в Великом Новгороде. Где и когда выступит Евгения Медведева

Турнир пройдет с 18 по 22 февраля в городе Великий Новгород
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Евгения Медведева выступит в Великом Новгороде.Евгения Медведева выступит в Великом Новгороде.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Неожиданно одним из главных стартов сезона в фигурном катании в России станет финал Кубка России. До турнира остается чуть больше 10 дней. Соревнования пройдут в течении четырех дней на Ледовой Арене Великого Новгорода.

Главный фактор, который привлекает внимание всех специалистов к этому турниру - на соревнования приедет фигуристка Евгения Медведева. В начале этого года спортсменка вернулась обратно в Канаду, где она продолжила работать на тренировках под началом и по программам Брайана Орсера. И после чемпионата Европы в Минске наставник Медведевой сказал, что в феврале Женя вновь приедет в Россию. И вот, официально известно, что этим стартом, где засветится Медведева в России, станет финал Кубка России.

У женщин короткая программа запланирована на 21 февраля, а на следующий день - произвольное выступление. Этот старт станет одним из определяющих для тренерского совета в плане выбора состава на чемпионат мира, который пройдет в Японии в городе Сайтама в марте.

Официально опубликовано точное расписание финала Кубка России по фигурному катанию 2019 в Великом Новгороде.

18 февраля

19.00-20.20 Танцы на льду КМС, ритм танец

20.35-21.50 Танцы на льду МС, ритм танец

19 февраля

14.30-15.45 Юноши, короткая программа

16.00-17.30 Танцы на льду КМС, произвольный танец

17.45-19.15 Танцы на льду МС, произвольный танец

19.30-20.00 Открытие соревнований

20.15-21.30 Пары КМС, короткая программа

21.45-22.45 Пары МС, короткая программа

20 февраля

13.30-15.15 Юноши, произвольная программа

15.30-17.15 Пары КМС, произвольная программа

17.30-19.15 Пары МС, произвольная программа

19.30-21.00 Девушки, короткая программа

21 февраля

15.00-16.45 Девушки, произвольная программа

17.00-18.45 Мужчины, короткая программа

19.00-20.45 Женщины, короткая программа

22 февраля

12.00-13.45 Мужчины, произвольная программа

14.00-15.45 Женщины, произвольная программа

ИСТОЧНИК KP.RU

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