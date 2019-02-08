2019-02-08T23:03:44+03:00
Спорт

Час расплаты для норвежцев: недопущенный на Олимпиаду 2018 российский конькобежец Мурашов выиграл спринт на ЧМ

Для нашего спортсмена это - первая в карьере победа на таком турнире
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Конькобежец Руслан Мурашов - чемпион мира на дистанции 500 метров.Конькобежец Руслан Мурашов - чемпион мира на дистанции 500 метров.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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26-летний российский конькобежец Руслан Мурашов одержал победу на чемпионате мира в Германии в отдельных видах на спринтерской дистанции в 500 метров. Год назад спортсмена несправедливо не допустили на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан, а теперь же для его конкурентов настал "час расплаты".

Мурашов показал второе в истории конькобежного спорта время на этой дистанции - 34,225 секунды. И вторым на финише в итоговом протоколе был норвежец Ховар Лорентцен. Он проиграл 0,13 секунды россиянину. А год назад ведь именно он стал первым в спринте на Олимпиаде в Пхенчхане, куда не пустили много россиян. Норвежские специалисты перед турниром и вовсе говорили, что это - "Усэйн Болт конькобежного спорта". Но все прогнозы оказались неверными.

"Бронза" в этом виде - у еще одного российского спортсмена - Виктора Муштакова (0,20 секунд проигрыша). Чемпион мира 2015 и 2016 годов Павел Кулижников был седьмым, уступив 0,30 секунд победителю.

Для Мурашова это - первая в карьере награда на чемпионатах мира. Он является чемпионом Европы 2018 в командном спринте, а кроме того в его активе серебро и бронза ЧМ в 2016 и 2017 годах на спринтерской дистанции в 500 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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