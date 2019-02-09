Томик Маяковского иногда стоит несколько сотен тысяч, а за Чехова не дадут ничего
Разбирала завал в квартире и нашла старинные ложки. Не какие-нибудь малюсенькие для чая, а прям черпаки: тяжелые, добротные, длинные - сантиметров по 30. С вензелями. Может, XVIII, а то и XIV века. Вроде из мельхиора. «Ложки - антикварный магазин - новый автомобиль, - мгновенно пронеслось в голове. - Надо только их отмыть».
Набрала в интернете «ложки большие старинные». Утварь наподобие моих сокровищ выставлялась всего-то по 1,5 тыс. руб., но с точно такими же вензельками я не нашла. «Пусть профессионалы оценят, - решила я. - А заодно, может, сразу и купят». И отправилась по антикварным лавкам.
ВРЕМЯ НЕ СТОИТ НИЧЕГО
Пронафталиненные дедушки в пенсне или бывалые дяди в дорогих костюмах остались в пошлом кино. В антикварных лавках на Арбате меня встречали хипстерского вида молодые парни. Вот Алексей - по его рыжей бороде и рваным джинсам никогда не скажешь, что опытный искусствовед.
- Столовые приборы, даже серебряные, никому не нужны. Тем более если это не комплект, а разрозненные вещи. А ваши ложки - даже не серебряные, их никогда не купят. - Мои ложки он оценил, даже не отрываясь от игры в танчики на компьютере.
Илья из другой лавки диагноз подтвердил:
- Это же не серебро… Ну и что, что старинные? За время денег не дают!
Работают антиквары быстро и незамысловато. Либо сразу определяют стоимость вещи или фотографируют предмет и отправляют специалисту. А тот говорит, брать ли вещь и за какую цену.
Доля в обороте всего рынка антиквариата, %
ПЕНСИОНЕРЫ - ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ
Главный ресурс антикварных лавок - старики-пенсионеры. Это и понятно: разве на российскую пенсию проживешь?..
Один принес оценить статуэтку - мальчика с собакой. Это память о жене. Ушел ни с чем. Таких статуэток у антикваров много, брать еще - зачем?
Потом зашла пожилая женщина. Принесла мешок янтаря.
- Когда в Прибалтике жила, много этого добра накупила. Внучка замуж выходит, надо помочь, - объяснила она.
- Леха, посмотри, нужны нам такие камни? - антиквар Сергей фотографирует янтарь и отправляет фото своему партнеру. Леха отказывается. Женщина нервно убирает свои запасы и обещает посмотреть дома еще что-нибудь интересное.
Я все надеюсь на удачу. И, успокаивая себя тем, что антиквары-посредники все равно дадут меньше, чем коллекционер, решаю найти покупателя напрямую.
ПОПАСТЬ В СЕТИ
В мире соцсетей любителей старины полно.
В том числе и сумасшедшие, и агрессивные.
- Чтобы я такие ложки взял, сама сначала мне заплати! Только за пару рублей купим! - возбуждались они.
Повесила объявление на Авито. Тут же позвонила девушка, представилась Светланой и сказала, что за ложки готова дать 10 тыс.
- Я хочу быть уверена, что ложки никому не уйдут, поэтому сделаю предоплату. Дайте номер вашей карточки, переведу деньги, - предложила она.
«Это же разводка», - догадалась я. Мошенники ищут на интернет-площадках продавцов, обещают им предоплату. Сначала попросят номер карточки. А потом под разными предлогами код с обратной стороны карточки, пришедший в СМС пароль и прочее. Этого достаточно, чтобы расплатиться вашими деньгами в интернет-магазине.
Была мысль выставить ложки на интернет-аукционы типа Мешка, но там для регистрации надо делать селфи с паспортом, чего не хотелось.
Оставила ложки дома.Буду сама пользоваться.
Сколько стоит антиквариат времен СССР
МНЕНИЕ АНТИКВАРОВ
Клад под носом
Если как следует поискать, то окажется, что многие - обладатели сокровищ.
Современные монеты стоят приличных денег, если они выпускались ограниченными тиражами. Например, одна пятирублевка 1999 года Санкт-Петербургского монетного двора продается за 150 тыс. руб., 5 копеек того же года - за 200 тыс. руб.,
1 рубль 2003 года стоит 30 тыс. руб.
Сергей Короневский вспоминает, как однажды бабушка принесла в антикварную лавку вазу и просила за нее хотя бы тысячу рублей. А ваза оказалась произведением искусства ранней Голландии начала XVIII века, которую в итоге купили за $15 тыс.
- Недорогой сегмент антиквариата подорожает, только если доллар очень сильно вырастет, и то вряд ли, - вздыхает антиквар-консультант Григорий Пятов.
И приводит в пример советские почтовые марки, которые выпускались миллионными тиражами. Их так много, что они никогда не будут стоить дорого.
Какие же старинные предметы можно сейчас дорого продать?
- Прижизненные издания классиков - Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Цена книги может быть от $2 - 3 тыс. до сотен тысяч долларов. Прижизненные издания Чехова, но не все. Это потому, что при жизни он выпускался большими тиражами. Очень ценятся первые прижизненные издания, - рассказывает антиквар.
Он советует обратить внимание на книги 20-х годов прошлого века, которые иллюстрировали именитые художники. Чем книга толще - тем хуже. Больше редких экземпляров встречается среди тонких изданий.
Поищите на своих книжных полках - может, есть книги Маяковского с иллюстрациями Лисицкого. Их можно продать за 300 тыс. руб. и дороже.
Ценятся дореволюционные издания по истории, военному делу.
Григорий Пятов рассказал об эфемерах - вещах-однодневках. Например, билет на открытие московского метро сейчас можно продать за несколько сотен долларов. Будет спрос и на рекламную салфетку дореволюционной кондитерской, старые фантики.
- У многих сохранились старые фотоальбомы, там может быть что-то стоящее? - спрашиваю у антиквара.
Он говорит, что лет 30 назад такие вещи шли на ура. В 90-х годах новые русские хотели «сделать себе биографию» и покупали разные старинные портреты за большие деньги. Сейчас довоенный снимок какой-нибудь тети Моти на отдыхе никому, кроме ее потомков, не нужен. Конечно, портреты, которые делали Родченко, Наппельбаум, Халдей (известные фотографы 20 - 30-х годов прошлого века), всегда будут в цене.
Фарфоровые советские статуэтки стоят от пары сотен рублей до нескольких десятков тысяч. Размер не имеет значения. В антикварной лавке видела скромную фигурку морячка за 20 тыс. руб., а рядом с ней большую скульптуру двух влюбленных всего за 5 тыс.
- Эту на Украине сделали, они не ценятся, - поясняют антиквары.
Ценятся фигурки первого тиража и изделия ЛФЗ (Ломоносовского фарфорового завода).
- Первые серии статуэток ЛФЗ определить легко. Внизу есть отверстие, через которое идет отдувка фарфора. Оно должно быть не больше 3 мм в диаметре. Если оно шире, значит, перед вами третий или четвертый тираж, - дополняет эксперт по антиквариату Сергей Короневский.
ИСТОЧНИК KP.RU