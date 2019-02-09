Томик Маяковского иногда стоит несколько сотен тысяч, а за Чехова не дадут ничего

Разбирала завал в квартире и нашла старинные ложки. Не какие-нибудь малюсенькие для чая, а прям черпаки: тяжелые, добротные, длинные - сантиметров по 30. С вензелями. Может, XVIII, а то и XIV века. Вроде из мельхиора. «Ложки - антикварный магазин - новый автомобиль, - мгновенно пронеслось в голове. - Надо только их отмыть».

Набрала в интернете «ложки большие старинные». Утварь наподобие моих сокровищ выставлялась всего-то по 1,5 тыс. руб., но с точно такими же вензельками я не нашла. «Пусть профессионалы оценят, - решила я. - А заодно, может, сразу и купят». И отправилась по антикварным лавкам.

ВРЕМЯ НЕ СТОИТ НИЧЕГО

Пронафталиненные дедушки в пенсне или бывалые дяди в дорогих костюмах остались в пошлом кино. В антикварных лавках на Арбате меня встречали хипстерского вида молодые парни. Вот Алексей - по его рыжей бороде и рваным джинсам никогда не скажешь, что опытный искусствовед.

- Столовые приборы, даже серебряные, никому не нужны. Тем более если это не комплект, а разрозненные вещи. А ваши ложки - даже не серебряные, их никогда не купят. - Мои ложки он оценил, даже не отрываясь от игры в танчики на компьютере.

Илья из другой лавки диагноз подтвердил:

- Это же не серебро… Ну и что, что старинные? За время денег не дают!

Работают антиквары быстро и незамысловато. Либо сразу определяют стоимость вещи или фотографируют предмет и отправляют специалисту. А тот говорит, брать ли вещь и за какую цену.

Доля в обороте всего рынка антиквариата, %

ПЕНСИОНЕРЫ - ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ

Главный ресурс антикварных лавок - старики-пенсионеры. Это и понятно: разве на российскую пенсию проживешь?..

Один принес оценить статуэтку - мальчика с собакой. Это память о жене. Ушел ни с чем. Таких статуэток у антикваров много, брать еще - зачем?

Потом зашла пожилая женщина. Принесла мешок янтаря.

- Когда в Прибалтике жила, много этого добра накупила. Внучка замуж выходит, надо помочь, - объяснила она.

- Леха, посмотри, нужны нам такие камни? - антиквар Сергей фотографирует янтарь и отправляет фото своему партнеру. Леха отказывается. Женщина нервно убирает свои запасы и обещает посмотреть дома еще что-нибудь интересное.

Я все надеюсь на удачу. И, успокаивая себя тем, что антиквары-посредники все равно дадут меньше, чем коллекционер, решаю найти покупателя напрямую.

ПОПАСТЬ В СЕТИ

В мире соцсетей любителей старины полно.

В том числе и сумасшедшие, и агрессивные.

- Чтобы я такие ложки взял, сама сначала мне заплати! Только за пару рублей купим! - возбуждались они.

Повесила объявление на Авито. Тут же позвонила девушка, ­представилась Светланой и сказала, что за ложки готова дать 10 тыс.

- Я хочу быть уверена, что ложки никому не уйдут, поэтому сделаю предоплату. Дайте номер вашей карточки, переведу деньги, - предложила она.

«Это же разводка», - догадалась я. Мошенники ищут на интернет-площадках продавцов, обещают им предоплату. Сначала попросят номер карточки. А потом под разными предлогами код с обратной ­стороны карточки, пришедший в СМС пароль и ­прочее. ­Этого достаточно, чтобы ­расплатиться вашими деньгами в интернет-магазине.

Была мысль выставить ложки на интернет-аукционы типа Мешка, но там для регистрации надо делать селфи с ­паспортом, чего не хотелось.

Оставила ложки дома.Буду сама пользоваться.

Сколько стоит антиквариат времен СССР

МНЕНИЕ АНТИКВАРОВ

Клад под носом

Если как следует поискать, то окажется, что многие - обладатели сокровищ.

Современные монеты стоят приличных денег, если они выпускались ограниченными тиражами. Например, одна пятирублевка 1999 года Санкт-Петербургского монетного двора продается за 150 тыс. руб., 5 копеек того же года - за 200 тыс. руб.,

1 рубль 2003 года стоит 30 тыс. руб.

Сергей Короневский вспоминает, как однажды бабушка принесла в антикварную лавку вазу и просила за нее хотя бы тысячу рублей. А ваза оказалась произведением искусства ранней Голландии начала XVIII века, которую в итоге купили за $15 тыс.

- Недорогой сегмент антиквариата подорожает, только если доллар очень сильно вырастет, и то вряд ли, - вздыхает антиквар-консультант Григорий Пятов.

И приводит в пример советские почтовые марки, которые выпускались миллионными тиражами. Их так много, что они никогда не будут стоить дорого.

Какие же старинные предметы можно сейчас дорого продать?

- Прижизненные издания классиков - Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Цена книги может быть от $2 - 3 тыс. до сотен тысяч долларов. Прижизненные издания Чехова, но не все. Это потому, что при жизни он выпускался большими тиражами. Очень ценятся первые прижизненные издания, - рассказывает антиквар.

Он советует обратить внимание на книги 20-х годов прошлого века, которые иллюстрировали именитые художники. Чем книга толще - тем хуже. Больше редких экземпляров встречается среди тонких изданий.

Поищите на своих книжных полках - может, есть книги Маяковского с иллюстрациями Лисицкого. Их можно продать за 300 тыс. руб. и дороже.

Ценятся дореволюционные издания по истории, военному делу.

Григорий Пятов рассказал об эфемерах - вещах-однодневках. Например, билет на открытие московского метро сейчас можно продать за несколько сотен долларов. Будет спрос и на рекламную салфетку дореволюционной кондитерской, старые фантики.

- У многих сохранились старые фотоальбомы, там может быть что-то стоящее? - спрашиваю у антиквара.

Он говорит, что лет 30 назад такие вещи шли на ура. В 90-х годах новые русские хотели «сделать себе биографию» и покупали разные старинные портреты за большие деньги. Сейчас довоенный снимок какой-нибудь тети Моти на отдыхе никому, кроме ее потомков, не нужен. Конечно, портреты, которые делали Родченко, Наппельбаум, Халдей (известные фотографы 20 - 30-х годов прошлого века), всегда будут в цене.

Фарфоровые советские статуэтки стоят от пары сотен рублей до нескольких десятков тысяч. Размер не имеет значения. В антикварной лавке видела скромную фигурку морячка за 20 тыс. руб., а рядом с ней большую скульптуру двух влюбленных всего за 5 тыс.

- Эту на Украине сделали, они не ценятся, - поясняют антиквары.

Ценятся фигурки первого тиража и изделия ЛФЗ (Ломоносовского фарфорового завода).

- Первые серии статуэток ЛФЗ определить легко. Внизу есть отверстие, через которое идет отдувка фарфора. Оно должно быть не больше 3 мм в диаметре. Если оно шире, значит, перед вами третий или четвертый тираж, - дополняет эксперт по антиквариату Сергей Короневский.