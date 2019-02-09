2019-02-08T23:32:46+03:00
Общество

Томик Маяковского иногда стоит несколько сотен тысяч, а за Чехова не дадут ничего

У каждого в доме найдется старая вещь, которая может обогатить хозяина
Софья РУЧКО
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У каждого в доме найдется старая вещь, которая может обогатить хозяина.У каждого в доме найдется старая вещь, которая может обогатить хозяина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Разбирала завал в квартире и нашла старинные ложки. Не какие-нибудь малюсенькие для чая, а прям черпаки: тяжелые, добротные, длинные - сантиметров по 30. С вензелями. Может, XVIII, а то и XIV века. Вроде из мельхиора. «Ложки - антикварный магазин - новый автомобиль, - мгновенно пронеслось в голове. - Надо только их отмыть».

Набрала в интернете «ложки большие старинные». Утварь наподобие моих сокровищ выставлялась всего-то по 1,5 тыс. руб., но с точно такими же вензельками я не нашла. «Пусть профессионалы оценят, - решила я. - А заодно, может, сразу и купят». И отправилась по антикварным лавкам.

ВРЕМЯ НЕ СТОИТ НИЧЕГО

Пронафталиненные дедушки в пенсне или бывалые дяди в дорогих костюмах остались в пошлом кино. В антикварных лавках на Арбате меня встречали хипстерского вида молодые парни. Вот Алексей - по его рыжей бороде и рваным джинсам никогда не скажешь, что опытный искусствовед.

- Столовые приборы, даже серебряные, никому не нужны. Тем более если это не комплект, а разрозненные вещи. А ваши ложки - даже не серебряные, их никогда не купят. - Мои ложки он оценил, даже не отрываясь от игры в танчики на компьютере.

Илья из другой лавки диагноз подтвердил:

- Это же не серебро… Ну и что, что старинные? За время денег не дают!

Работают антиквары быстро и незамысловато. Либо сразу определяют стоимость вещи или фотографируют предмет и отправляют специалисту. А тот говорит, брать ли вещь и за какую цену.

Доля в обороте всего рынка антиквариата, %

Доля в обороте всего рынка антиквариата, %

ПЕНСИОНЕРЫ - ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ

Главный ресурс антикварных лавок - старики-пенсионеры. Это и понятно: разве на российскую пенсию проживешь?..

Один принес оценить статуэтку - мальчика с собакой. Это память о жене. Ушел ни с чем. Таких статуэток у антикваров много, брать еще - зачем?

Потом зашла пожилая женщина. Принесла мешок янтаря.

- Когда в Прибалтике жила, много этого добра накупила. Внучка замуж выходит, надо помочь, - объяснила она.

- Леха, посмотри, нужны нам такие камни? - антиквар Сергей фотографирует янтарь и отправляет фото своему партнеру. Леха отказывается. Женщина нервно убирает свои запасы и обещает посмотреть дома еще что-нибудь интересное.

Я все надеюсь на удачу. И, успокаивая себя тем, что антиквары-посредники все равно дадут меньше, чем коллекционер, решаю найти покупателя напрямую.

ПОПАСТЬ В СЕТИ

В мире соцсетей любителей старины полно.

В том числе и сумасшедшие, и агрессивные.

- Чтобы я такие ложки взял, сама сначала мне заплати! Только за пару рублей купим! - возбуждались они.

Повесила объявление на Авито. Тут же позвонила девушка, ­представилась Светланой и сказала, что за ложки готова дать 10 тыс.

- Я хочу быть уверена, что ложки никому не уйдут, поэтому сделаю предоплату. Дайте номер вашей карточки, переведу деньги, - предложила она.

«Это же разводка», - догадалась я. Мошенники ищут на интернет-площадках продавцов, обещают им предоплату. Сначала попросят номер карточки. А потом под разными предлогами код с обратной ­стороны карточки, пришедший в СМС пароль и ­прочее. ­Этого достаточно, чтобы ­расплатиться вашими деньгами в интернет-магазине.

Была мысль выставить ложки на интернет-аукционы типа Мешка, но там для регистрации надо делать селфи с ­паспортом, чего не хотелось.

Оставила ложки дома.Буду сама пользоваться.

Сколько стоит антиквариат времен СССР

Сколько стоит антиквариат времен СССР

МНЕНИЕ АНТИКВАРОВ

Клад под носом

Если как следует поискать, то окажется, что многие - обладатели сокровищ.

Современные монеты стоят приличных денег, если они выпускались ограниченными тиражами. Например, одна пятирублевка 1999 года Санкт-Петербургского монетного двора продается за 150 тыс. руб., 5 копеек того же года - за 200 тыс. руб.,

1 рубль 2003 года стоит 30 тыс. руб.

Сергей Короневский вспоминает, как однажды бабушка принесла в антикварную лавку вазу и просила за нее хотя бы тысячу рублей. А ваза оказалась произведением искусства ранней Голландии начала XVIII века, которую в итоге купили за $15 тыс.

- Недорогой сегмент антиквариата подорожает, только если доллар очень сильно вырастет, и то вряд ли, - вздыхает антиквар-консультант Григорий Пятов.

И приводит в пример советские почтовые марки, которые выпускались миллионными тиражами. Их так много, что они никогда не будут стоить дорого.

Какие же старинные предметы можно сейчас дорого продать?

- Прижизненные издания классиков - Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Цена книги может быть от $2 - 3 тыс. до сотен тысяч долларов. Прижизненные издания Чехова, но не все. Это потому, что при жизни он выпускался большими тиражами. Очень ценятся первые прижизненные издания, - рассказывает антиквар.

Он советует обратить внимание на книги 20-х годов прошлого века, которые иллюстрировали именитые художники. Чем книга толще - тем хуже. Больше редких экземпляров встречается среди тонких изданий.

Поищите на своих книжных полках - может, есть книги Маяковского с иллюстрациями Лисицкого. Их можно продать за 300 тыс. руб. и дороже.

Ценятся дореволюционные издания по истории, военному делу.

Григорий Пятов рассказал об эфемерах - вещах-однодневках. Например, билет на открытие московского метро сейчас можно продать за несколько сотен долларов. Будет спрос и на рекламную салфетку дореволюционной кондитерской, старые фантики.

- У многих сохранились старые фотоальбомы, там может быть что-то стоящее? - спрашиваю у антиквара.

Он говорит, что лет 30 назад такие вещи шли на ура. В 90-х годах новые русские хотели «сделать себе биографию» и покупали разные старинные портреты за большие деньги. Сейчас довоенный снимок какой-нибудь тети Моти на отдыхе никому, кроме ее потомков, не нужен. Конечно, портреты, которые делали Родченко, Наппельбаум, Халдей (известные фотографы 20 - 30-х годов прошлого века), всегда будут в цене.

Фарфоровые советские статуэтки стоят от пары сотен рублей до нескольких десятков тысяч. Размер не имеет значения. В антикварной лавке видела скромную фигурку морячка за 20 тыс. руб., а рядом с ней большую скульптуру двух влюбленных всего за 5 тыс.

- Эту на Украине сделали, они не ценятся, - поясняют антиквары.

Ценятся фигурки первого тиража и изделия ЛФЗ (Ломоносовского фарфорового завода).

- Первые серии статуэток ЛФЗ определить легко. Внизу есть отверстие, через которое идет отдувка фарфора. Оно должно быть не больше 3 мм в диаметре. Если оно шире, значит, перед вами третий или четвертый тираж, - дополняет эксперт по антиквариату Сергей Короневский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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