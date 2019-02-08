2019-02-08T23:47:46+03:00
Спорт

Канадцы возмутились восстановлением паралимпийцев России из-за Ричарда Макларена

В своем специальном заявлении упомянули скандальную работу канадского юриста
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Паралимпийский комитет Канады выпустил специальное заявление после новости о ПКР.Паралимпийский комитет Канады выпустил специальное заявление после новости о ПКР.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 8 февраля, был условно восстановлен в своих правах Паралимпийский комитет России. И главное - спортсмены получат право вновь, спустя 29 месяцев, выступать на международных соревнованиях под своим флагом.

Нашим удалось выполнить 69 из 70 критериев, которые выставили руководители мирового паралимпийского спорта на фоне допинговых скандалов, которые связаны с именами Григория Родченкова и Ричарда Макларена. Международный Паралимпийский комитет довольно долго принципиальничал и "вставал в позу", говоря, что ПКР должен публично признать выводы доклада Макларена. Но потепление отношений России с ВАДА, прогресс в деле восстановления РУСАДА дал повод для оптимизма и паралимпийцам.

С 15 марта 2019 года Паралимпийский комитет России официально восстановлен в правах с формулировкой "условно". А невыполненный критерий, именно доклад Макларена, в итоге оставили за скобками. Теперь главное - не попадаться на допинге, не иметь проблем с РУСАДА.

В Канаде, на родине юриста Ричарда Макларена, отреагировали на эту новость по-своему, по-канадски. В первых строчках своего заявления Паралимпийский комитет Канады поприветствовал это решение, но затем "включил" свою пластинку:

- Мы разочарованы тем, что Паралимпийский комитет России отказался признавать выводы доклада Ричарда Макларена. Спортсмены заслуживают того, чтобы соревноваться в чистом, безопасном поле. Обману нет места в Паралимпийском спорте, и мы будем дальше сохранять бдительность и быть активными соторонниками чистого спорта, - заявил глава Паралимпийского комитета Канады Макр-Андре Фабьен.

"На своей волне" остался и представитель Канадского совета паралимпийцев Тони Уилби, заявивший в частности:

- Мы все глубоко разочарованы тем, что Россия восстановлена без соблюдения всех критериев. Как спортсмены, мы долны следовать строгим правилам, и оно должно применяться к руководящим органам. Это решение печально и подрывает веру спортсменов в чистый спорт.

Надо сказать, что МОК в свое время, а затем и ВАДА сделал "ответ" на доклад комиссии Ричарда Макларена. В докладе Шмидта, созданной МОК, говорится о том, что в свое время имелось воздействие на антидопинговую систему извне. Но - без участия официальных лиц России. И все проблемы были в разное время решены путем признания доклада комиссии Шмидта.

К слову, в Международном Паралимпийском комитете произошла смена власти в сентябре 2017 года. На смену британцу Филипу Крейвену пришел бразилец Эндрю Парсонс, при котором и было решено "оставить за скобками" доклад Ричарда Макларена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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