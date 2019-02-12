Каждый шестой россиянин - волонтер, а каждый второй - перечисляет деньги на добрые дела

Каждый шестой россиянин за последний год оказывал безвозмездную помощь в качестве волонтера. Среди молодежи процент отзывчивых людей еще выше: почти треть (29%) россиян от 18 до 24 лет принимали участие в добровольческих акциях.

К таким выводам пришли авторы исследования «Частные пожертвования в России», результаты которого оказались в распоряжении "Комсомольской правды". Отчет подготовил фонд поддержки и развития филантропии «КАФ».

Чаще всего волонтеры помогают детям (33%), религиозным организациям (21%), бедным и пожилым людям (по 19%), а также животным (18%).

Результаты опроса «КАФ»

Жертвователей стало меньше, но суммы увеличились

В целом же в 2018 году по сравнению с 2017 годом число россиян, принимавших участие во всех видах благотворительной деятельности немного сократилось: 61% против 67%. Чаще всего россияне помогали деньгами. 49% опрошенных хоть раз за последний год перечисляли средства на доброе дело.

Зато за год вырос сам размер пожертвований. Если в 2017 году "среднее арифметическое" составляло 7 940 рублей, то в 2018 - 8 258 рублей.

Интересно, что при этом наиболее распространенная (медианная) сумма пожертвований осталась прежней - 2 000 рублей.

- Это свидетельствует о том, что в этом году некоторые россияне жертвовали больше, несмотря на то что в целом доля россиян, совершающих благотворительные пожертвования, сократилась, - отмечают в "КАФ".

Результаты опроса «КАФ»

Результаты опроса «КАФ»

Кто жертвует чаще всего:

- Оказывается, среди молодежи не только больше волонтеров (что, впрочем, не удивительно) - но юное поколение также более активно жертвует денежные средства на добрые дела. Так средняя сумма пожертвования в 2018 году среди людей до 45 лет - 12 252 рубля. А среди людей 45 лет и старше - 3 616 рублей.

- Женщины помогают чаще, чем мужчины: 54% и 43% соответственно.

- Среди людей с ежегодным доходом семьи свыше 1 миллиона рублей жертвуют средства на благотворительность 60%. А среди тех, чей ежегодный семейный доход не превышает 200 000 рублей - 43%.

Результаты опроса «КАФ»

Причины небезразличия

Причины, по которым россияне бескорыстно помогают другим, остаются неизменны, отмечают исследователи. Вот пять самых попылярных:

– небезразличное отношение к той или иной социальной проблеме (45%),

– желание помочь людям, которым повезло в жизни меньше (38%);

– уверенность в том, что все должны участвовать в решении социальных проблем (32%);

– осознание, что я могу что-то изменить (31%),

– приятное чувство, которое оставляют добрые дела (31%).

Результаты опроса «КАФ»

МНЕНИЕ

Мария Черток, директор Фонда «КАФ»:

- Несмотря на некоторое снижение ключевых показателей, в отчете есть много хороших новостей. Первая хорошая новость – это значительно более активное участие молодежи в благотворительности и других формах социальной активности, и вера молодых людей в то, что таким образом они могут изменить жизнь к лучшему. Вторая хорошая новость – это уверенность большинства опрошенных в том, что деятельность НКО положительно влияет на жизнь в их сообществе, стране и мире. Все это означает, что у благотворительности в России большое будущее, и мы еще увидим впечатляющий рост объемов частных пожертвований и других форм поддержки гражданского общества.

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