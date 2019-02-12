2019-02-12T20:38:05+03:00
Наука

Найдены останки землян, которые ползали по нашей планете 2,1 миллиарда лет назад

Существа — возможно, первые на Земле - обнаружены в Габоне, похожие на них - на Марсе.
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Окаменелые останки первых - ползающих - обитателей нашей планеты.Окаменелые останки первых - ползающих - обитателей нашей планеты.
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Большая грруппа палеонтологов из разных стран — Abderrazak El Albani, M. Gabriela Mangano, Luis A. Buatois, Stefan Bengtson, Armelle Riboulleau, Andrey Bekker, Kurt Konhauser, Timothy Lyons, Claire Rollion-Bard, Olabode Bankole, Stellina Gwenaelle Lekele Baghekema, Alain Meunier, Alain Trentesaux, Arnaud Mazurier, Jeremie Aubineau, Claude Laforest, Claude Fontaine, Philippe Recourt, Ernest Chi Fru, Roberto Macchiarelli, Jean Yves Reynaud, François Gauthier-Lafaye, and Donald E. Canfield — уверяют, что останки, обнаруженные в свое время на территории современного Габона, принадлежат первым многоклеточным обитателям нашей планеты, способным передвигаться. Жили они 2,1 миллиарда лет назад - ползали, как слизни по дну первичного моря.

Первый землянин в 3D.

Первый землянин в 3D.

Несколько окаменелостей первых землян и оставленные ими следы ученые извлекли из пород палеопротерозойской эры, образовавшихся в окрестностях африканского города Франсвилль (Paleoproterozoic Francevillian Group Fossil Formation in Gabon). О чем сообщили в журнале PNAS. И даже показали, как эти существа выглядели.

Считалось, что первые обитатели Земли, способные хоть как-то самостоятельно передвигаться, появились примерно 570 миллионов лет назад. А вот, оказывается, случилось это гораздо раньше. Интернациональная команда, ведомая профессором Абдерразаком Эль Альбани (Professor Abderrazak El Albani) отодвинула славную историческую дату почти на полтора миллиарда лет назад.

Обнаруженные останки похожи на колбаски.

"Колбаски" первых ползающих землян в натуре - то есть, в породе.

"Колбаски" первых ползающих землян в натуре - то есть, в породе.

Вы не поверите, но «колбаски», аналогичные габонским, недавно были обнаружены на Марсе. 2 января 2018 года их сфотографировал марсианский робот НАСА «Любопытство» (Mars Science Laboratory Curiosity). В НАСА его находку назвали «цифрами из палочек» (stick-like figures). Или «палочкообразными цифрами». Или «палочкообразными фигурками». Заинтересовались, «заставили» «Любопытство» сделать несколько десятков снимков. Но так и не поняли, что «колбаски» из себя представляют. А вдруг это останки первых обитателей Марса? И лет им не меньше, чем первым землянам? Может быть, они даже родственники?

"Марсианские колбаски": возможно, останки первых марсиан.

"Марсианские колбаски": возможно, останки первых марсиан.

О том, кто первым, где и когда прошелся по Земле, читайте Натоптали: обнаружены следы ног первых на Земле существ с ногами

Следы первых ходячих землян.

Следы первых ходячих землян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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