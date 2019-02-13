В Иркутске возродили сибирскую школу резьбы по камню

Работы мастеров-камнерезов Прибайкалья сегодня можно встретить в коллекциях ценителей искусства из разных уголков мира. Разнообразие создаваемых ими изделий из сибирских самоцветов просто поражает воображение. Представьте яхту, где каюты украшены уникальным чароитом, единственное месторождение которого находится на границе Якутии и Иркутской области. Из этого же камня, а также нефрита, офикальцита и других самоцветов мастера создают прекрасные украшения, предметы интерьера и настоящие произведения искусства. А в этом году они завершают действительно удивительную работу – иконостас из сибирских камней в храме Преображения Господня города Иркутска.

Каминный набор - пламя и камень.

Предприятие полного цикла

Все эти получившие мировую известность мастера трудятся на расположенном в Иркутской области предприятии «Байкалкварцсамоцветы» (БКС). Зародилось оно в 1966 году как геологическая партия по поиску драгоценных и полудрагоценных камней. В середине 1980-х среди подобных организаций СССР «Байкалкварцсамоцветы» вышли в лидеры по добыче и обработке камней. С распадом Союза госпредприятие прекратило свое существование, но в 2003 году БКС возродилось как акционерное общество. С этого времени и по сей день оно непрерывно развивается, сохраняя при этом традиции сибирской школы мастеров-камнерезов. Высокохудожественные шедевры под брендом «Байкалкварцсамоцветы» регулярно получают призовые места на российских и международных выставках.

Сегодня ОАО «Байкалкварцсамоцветы» является единственным от Урала до Дальнего Востока разработчиком самоцветного сырья. При этом важно, что это предприятие полного цикла – от разведки, добычи до переработки и реализации готовой продукции. В качестве сырьевой базы используются нефрит, чароит и офикальцит разрабатываемых месторождений.

На всемирной выставке «Мир камня» в Санкт-Петербурге основатель ОАО «Байкалкварцсамоцветы» Сергей Костюков был удостоен учрежденного Фондом Карла Фаберже звания «Главный мастер» за возрождение камнерезания в России.

Иконостас из нефрита и офикальцита в храме Преображения Господня.

Музей самоцветов

В 2015 году в селе Смоленщина под Иркутском предприятие открыло Музей самоцветов. При входе в него посетители попадают в горнодобывающий карьер в миниатюре. Сквозь стеклянный пол можно увидеть жилы самоцветных камней, а также модели тяжелой техники: бульдозеры, самосвалы, экскаваторы.

Далее в залах экспозиции представлены сувениры, ювелирные украшения и изящные предметы интерьера из лазурита, нефрита, офикальцита, чароита - одного из самых редких и экзотических камней мира, называемого сиреневым чудом Сибири. Лицензия на добычу которого - у «Байкалкварцсамоцветов».

Здесь же находится экспериментальный участок по художественной обработке камня. Все желающие через стекло могут наблюдать за работой мастеров. А если захочется что-то приобрести, то в магазине ТВК вам не только предложат понравившееся украшение, но и расскажут о свойствах тех или иных камней.

Иконостас как пример импортозамещения

Помимо ювелирных изделий и сувениров «Байкалкварцсамоцветы» предлагают необычную облицовочную плитку из полудрагоценного камня и не имеющие аналогов витражи из тончайших пластин чароита. Пластинами из камня инкрустируют машины, яхты, катера, гостиные, спальни, бассейны, каминные и ванные комнаты.

Уже длительное время мастера предприятия работают над большим благотворительным проектом - иконостасом храма Преображения Господня В Иркутске. Большая его часть уже готова. Высота иконостаса - 5,4 метра, ширина - 8,3 метра. На нефритовом фундаменте стоят колонны из офикальцита, между ними резные полотенца, а посередине - Царские врата. После завершающей стадии - изготовление каменного престола - иконостас будет передан в дар храму.

Часть полотенца иконостаса. Многие элементы мастера вырезают вручную.

- Особенность этого иконостаса в том, что он выполнен из сибирских самоцветов сибирскими мастерами. Это, можно сказать, пример импортозамещения, - отмечает настоятель храма Преображения Господня протоиерей Андрей Степанов.

Автор проекта – иркутский иконописец Михаил Лутаенко. Работа выполнена по всем церковным канонам.

Настоятель храма напоминает, что каменные иконостасы пришли к нам из Византии. На Руси они обычно выполнялись из дерева.

Примечательно, что храм Преображения Господня был основан в Иркутске в 1795 году ремесленниками Рабочего предместья. До наших дней сохранились решетки и люстра, созданные кузнецами, некоторая церковная утварь.

- Этим проектом мы решили возродить искусство старых мастеров и продолжить традиции купцов-меценатов по восстановлению иркутских храмов, - говорит основатель предприятия Сергей Костюков. – Таким образом храм мастеровых возрождается людьми сегодняшнего времени.

- Важно, что нет ничего привозного, - говорит протоиерей Андрей Степанов. – Согласитесь, было бы странно заказывать иконостас для православной церкви в Китае. У нас есть все для такой работы есть все - и материалы, и мастера.

Царские врата обрамлены колоннами и аркой из камня.

Инкрустированные полы в сельском клубе и золотая карта России

ОАО «Байкалкварцсамоцветы» многие годы оказывает помощь в ремонте и оснащении школ и детских садов, реставрации памятников участникам Великой Отечественной войны, возведении культовых сооружений в местах дислокации компании. Например, в конце минувшего года предприятие завершило реконструкцию своего клуба и передало его в дар жителям с. Смоленщина. Примечательно, что полы в нем инкрустировали чароитом и офикальцитом.

Представительства предприятия есть в крупных городах России, таких как Москва и Санкт-Петербург, Нижний Новгород. В прошлом году такие торговые точки с оригинальной продукцией сибирских мастеров появились и в ряде городов Южного федерального округа. Изделия ОАО «Байкалкварцсамоцветы» выходят и на зарубежные рынки. Ими, помимо Китая и других стран Юго-Востока, заинтересовались в Объединенных Арабских Эмиратах. Индонезии, Сингапре ....

В планах предприятия - наращивание объемов своей продукции. В частности, расширение линейки ювелирных изделий.

Ну а самым крупным и почетным заказом 2018 года в БКС считают карту России,где на фоне всей карты из белого мрамора федеральные округа выполнены из различных оттенков чароита с нанесенными золотом границами территорий и названиями их столиц.

Денис КОСТЮКОВ, генеральный директор ОАО «Байкалкварцсамоцветы»

Денис КОСТЮКОВ, генеральный директор ОАО «Байкалкварцсамоцветы»:

" Считаю, если ты живешь и работаешь на этой земле, то должен в нее вкладывать. Это наша твердая позиция: без социальной политики ни одна уважающая себя организация не может долго существовать. Наше предприятие хорошо известно как в России, так и за рубежом. Статус и репутация заставляют не останавливаться на достигнутом, а двигаться вперед, меняться самим и менять мир вокруг себя в лучшую сторону".

Александр КАМОШИН, коммерческий директор ОАО «Байкалкварцсамоцветы»:

" Подтверждением высокого уровня произведений камнерезного искусства наших мастеров - призовые места на проходящем ежегодно Международном конкурсе «Серебряный бабр». Примечательно, что многие работы из наших сибирских самоцветов были выкуплены уже в первые дни работы выставки".

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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Архив БКС