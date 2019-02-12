Комфорт в общепите начинается с "Макдоналдс"

- Все, что мы делаем, мы делаем для 1,5 млн россиян, которые приходят к нам ежедневно, - с этого начал свое выступление перед журналистами Генеральный директор компании "Макдоналдс" в России Марк Карена. - Особое и постоянное внимание мы уделяем качеству питания и обслуживания, чтобы посетители оставались максимально довольными. Работаем над изменениями в меню с учетом вкусовых пристрастий наших гостей, улучшаем сервис. За 29 лет своего присутствия в России мы приняли свыше 5 млрд посетителей.

А с этого года внедряем новые стандарты гостеприимства в системе "Макдоналдс", которые к концу следующего, 2020-го года, надеемся интегрировать полностью. Чтобы это получилось, мы параллельно инвестируем солидные суммы в развитие собственного персонала, руководствуясь пониманием, что счастливые посетители начинаются со счастливых сотрудников; вкладываемся в новые технологии и поставщиков; а также совершенствуем логистику.

Отрадно сообщить, что в 2018 году мы вошли в топ-20 самых любимых брендов россиян и стали единственным брендом индустрии общественного питания в этом престижном списке. Сегодня в России работает более 680 наших предприятий быстрого обслуживания.

"Новые стандарты гостеприимства" - о чем это?

В первую очередь, речь идет о создании комфортной атмосферы для родителей и детей, о внедрении инновационных технологий – как на кухне, так и в дизайне интерьеров, а также о продвижении грамотного сбалансированного питания.

В частности, все предприятия компании перешли на использование цифрового меню. В свою очередь, меню теперь содержит более 100 наименований блюд, из которых каждый посетитель может выбрать себе ту еду, которая более соответствует его образу жизни и уровню физических нагрузок.

Для удобства гостей (например, чтобы мамы с детьми не томились в очереди в ожидании заказа) в 2018 году, кроме традиционного обслуживания, 209 предприятий компании уже ввели обслуживание за столиками, и в залах появились официанты, специально отвечающие за комфортабельную атмосферу. К концу 2019 года на рельсы нового сервиса планируется перевести все точки «Макдоналдс» в России. Благодаря этому на каждом предприятии откроются 2-3 новых рабочих места.

"Тем самым мы размываем границы между предприятием быстрого обслуживания и рестораном, сочетая высокое качество питания, оперативность и индивидуальный подход", - прокомментировал новшество Марк Карена.

Лидеры гостеприимства Макдоналдс всегда рады вам помочь.

Для повышения скорости и качества обслуживания модернизируются в сторону наилучшей эргономики и кухни. Результаты этих перемен станут заметны к концу 2020 года.

И здесь реновация?

Как было озвучено на пресс-конференции, планы компании по обновлению предприятий носят стратегический и долгосрочный характер. В 2018 году было обновлено 17 предприятий «Макдоналдс». В этом году предстоит реновация еще 12 предприятий. Полномасштабный "апгрейд" каждого ресторана, когда меняются интерьер, дизайн фасада здания, вентиляционное оборудование, устанавливаются электронные терминалы приема заказов на «МакАвто», электронные терминалы приема и оплаты заказов в зале, происходит каждые 10-15 лет.

С 2017 года популярные точки общепита с узнаваемой буквой "М" на фасаде ввели доставку еды на дом. Сегодня «МакДоставка» доступна в 215 предприятиях «Макдоналдс» 8 крупных городов России. Разумеется, это только начало. Впереди - вся Россия.

Помимо этого, постоянно открываются новые предприятия. В 2018 году открыто 40 «Макдоналдс», в том числе в таких новых для компании городах, как Красноярск, Выборг, Внуково, Долгопрудный.

В 2019 году ожидается старт более 60 новых точек.

Только цифры

- Более 98% продукции компания закупает у порядка 160 российских производителей. Таким образом создано более 100 000 рабочих мест.

- За 29 лет существования ресторанов "Макдоналдс" в России общий объем инвестиций в отечественную экономику составил более 61 млрд рублей.

- Налоговые выплаты в Федеральный и региональные бюджеты составили 146 млрд рублей.

- На предприятиях сети создано более 50 тыс рабочих мест.

- 60% персонала - студенты с реальной возможностью хорошего карьерного роста.

- Ежегодно "Макдоналдс" трудоустраивает более 20 тыс молодых россиян.

- В настоящее время более 90% предприятий «Макдоналдс» в мире принадлежат и управляются независимыми локальными партнерами–франчайзи. В России на данный момент сотней предприятий «Макдоналдс» управляют 3 партнера-франчайзи.

- Инвестиции в обучение и развитие персонала составляют 230 млн рублей.

- За 29 лет более 700 млн рублей было передано на благотворительные цели. За прошедшие годы Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» оказал помощь более чем 250 000 детей и семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, а в 2018 году на поддержку проектов Фонда было передано около 80 млн рублей.