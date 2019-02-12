В Москве прошла церемония награждения конкурса «Клиника года-2018»

Проект «Клиника года-2018» стартовал 10 сентября 2018 года. Путем народного и экспертного голосования были определены лучшие медицинские учреждения московского региона, а также акции, предоставляемые ими для аудитории радио.

Цель проекта - сделать сферу медицины, более открытой и понятной для каждого россиянина, выявить те медицинские учреждения страны, которые пользуются доверием людей и уважением экспертов. Немаловажной задачей проекта является развитие новых форм профессионального общения и обмена опытом.

На сегодняшний день проект «Клиника года» это не только популяризация заботы о здоровье, навигация среди медицинских учреждений, получение обратной связи о качестве обслуживания клиентов, но и прекрасная возможность для организаций здравоохранения заявить о себе через крупнейшие каналы коммуникации.

Торжественная церемония награждения проекта проводится в Москве уже в третий раз. За это время он успел обрести широкую известность, как в профессиональной медицинской сфере, так и среди россиян. Генеральным партнером проекта стала медицинская лаборатория "Гемотест", партнерами церемонии стали ООО "Торрефакто", ООО Кондитерская фабрика "Верность качеству", ООО "Семушка" (орехи), Trinity dance studio, творческая мастерская «Имбирные истории», АЭРОЛАЙФ, Компания IFORS.

Экспертный совет конкурса "Клиника года - 2018"

Принять участие в конкурсе, как и прежде, могли клиники и лечебно-профилактические учреждения федерального и муниципального уровня, имеющие действующую лицензию. Победители проекта «Клиника года» в этот раз определялись в следующих номинациях: «Клиника года» – лучшие клиники проекта в различных отраслях медицинской деятельности (лучшая многопрофильная клиника, лучшая стоматологическая клиника, лучшая офтальмологическая клиника и другие) и «Народный выбор» - голосование аудитории за лучшую акцию, представленную клиникой на сайте www.clinica.kp.ru

По результатам конкурса победителями в номинации «Народный выбор» стали:

1) Семейная «Клиника 9» (г. Жуковский)

2) Стоматологическая клиника «Медикастом»

3) Сеть клиник «Семейная»

Победителями в номинации «Клиника года» стали:

1) НУЗ «Центральная клиническая больница №2 им. Н.А.Семашко ОАО «РЖД» - «РЖД-Медицина» (г. Москва)

Победитель в номинации

«Многопрофильные клиники»

2) Офтальмологическая клиника «СФЕРА»

Победитель в номинации

«Офтальмология»

3) Международный центр дентальной имплантации «Эспадент»

Победитель в номинации

«Стоматология»

4) Семейная «Клиника 9» (г. Жуковский)

Победитель в номинации

«Гинекология»

5) Клиника пластической хирургии и косметологии «ДИВИНИ»

Победитель в номинации

«Косметология»

«Специальная награда» радиостанции «Комсомольская правда» досталась

Медицинскому центру «КОРСАКОВ»

Победитель конкурса Клиника года - 2018 в номинации «Стоматология», клиника «Эспадент»!

Проект «Клиника года» продолжит свою работу и в 2019 году, о сроках проведения и участниках будет сообщено позднее. Радиостанция «Комсомольская правда» благодарит экспертов, участников и партнеров проекта, а также всех россиян, которые приняли участие в голосовании.