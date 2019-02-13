Ну и свинство: Известную фитнес-модель Мишель Левин укусила за попу хрюшка

Маленький островок Биг-Мэйджор-Кей на Багамах привлекает тысячи туристов со всего мира. А все благодаря Поросячьему пляжу, на котором живут симпатичные хрюшки. Свиньи – полноправные хозяева этого необитаемого островка. Они отлично плавают и с удовольствием купаются рядом с приезжающими за свинячьей экзотикой людьми. Животные позируют за угощение перед камерами и дают почесать себя за ушком. Но, как выяснилось, далеко не все свинки дружелюбны. Известная латиноамериканская фитнес-модель Мишель Левин подверглась неожиданному нападению агрессивной свиньи, когда гуляла по пляжу в бикини.

Девушка совсем не ожидала нападения. Фото: кадр видео.

Девушка любовалась хрюшками и мило ворковала с ними, когда одна из свиней внезапно набросилась на нее и укусила прямо за ягодицу. Все происходящее снимал на мобильный телефон один из приятелей звезды Инстаграма. Позже Мишель показала на камеру следы зубов, оставшиеся у нее на попе.

На попе модели остались следы зубов. Фото: кадр видео.

Ролик, который девушка выложила в Инстаграм, за короткое время набрал почти 5 миллионов просмотров и более 60 тысяч комментариев. К слову, Мишель очень гордится своими округлыми ягодицами и специально качает их в фитнес-зале. Модель часто устраивает фотосессии в нижнем белье и в купальниках, демонстрируя результат подписчикам. Так что свин, можно сказать, покусился на самое дорогое.

michelle_lewin Видео нападения посмотрели почти 5 млн. человек

Откуда на острове Биг-Мэйджор-Кей появились одичавшие свиньи, доподлинно неизвестно. Островок действительно крошечный – 1,8 на 1,6 километров. По одной из версий, хрюшек на острове оставили моряки проплывавшего мимо корабля, чтобы на обратном пути забрать их и съесть. По другой легенде, свинки выжили после кораблекрушения. Сейчас на острове живут около двух десятков животных. Они выпрашивают у туристов еду и совершенно не боятся людей. Если лодки подплывают достаточно близко к берегу, то хрюшки могут запрыгнуть прямо на борт.

michelle_lewin Мишель очень гордится своей накачанной "пятой точкой".

Поросячий пляж невероятно популярен среди туристов, и сюда частенько наведываются знаменитости. Пару лет назад на острове побывала российская модель Ирина Шейк – она выложила снимок с хрюшками в Инстаграме. К счастью, в тот раз обошлось без укушенных ягодиц.