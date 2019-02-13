Ричард Гир назвал сына в честь жены

«Комсомолка» писала, что 11 февраля 69-летний Ричард Гир вновь стал отцом. Сына известного актера подарила его молодая возлюбленная Алехандра Сильва. Правда, каких-то подробностей о том, в какой клинике появился ребенок, его вес и рост прессе не сообщили. Утаить звездные родители решили и имя наследника. Однако, испанский журнал испанский HOLA! все же выяснил, что Ричард решил назвать своего младшего сына Александром, или Алехандро на испанский манер.

К слову, так же, только в женском варианте зовут и его жену.

Напомним, с Алехандрой Ричард познакомился через несколько месяцев после официального расставания с моделью Кэри Лоуэлл. В то время Алехандра разводилась с сыном американского горного магната Говиндом Фридландом. Причем этот разрыв был настолько тяжелым, что бизнесвумен и не планировала заводить новых отношений. Однако, судьба решила иначе. Папарацци впервые заметили пару летом 2015 года на Сицилии, куда они прилетели для участия в кинофестивале "Таормина".