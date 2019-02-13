«Да он просто ходячий секс»: поклонники восхитились брутальностью сына Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина

В последнее время новости, связанные с семьей солиста группы «Дюна» выходили какие-то печальные. Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова вместе пережили онкологию, ремиссию, равнодушие коллег, но при этом не утратили своего оптимизма. В ближайшее время планируют новые гастроли и путешествия. Плюс, на днях отметили 20-летие единственного наследника – Василия. Наталья Сенчукова в интервью признавалась, что души не чает в сыне и очень боялась отпускать его во взрослую жизнь. Однако, Вася проявил самостоятельность и уже реализуется и как режиссер, и как музыкант. Все-таки родительские гены.

Сенчукова не удержалась и поздравила в своем блоге сына с днем рождения.

basil_r_a1d Как я говорил постом выше, в Турции можно ходить только в таком виде ....

«Как быстро летит время!!!Будь здоров и счастлив сынок!!!» - расчувствовалась певица. А поклонники тем временем удивились в какого красавца вымахал парень. «Ого, просто австралийский серфер», « Как будто не на московском чистом воздухе рос, а где-то в Майями!», « Какой красавчик у вас сын, Наталья! Поздравляю и вас с праздником!», « Да он просто ходячий секс!», - тут же отозвались подписчики в комментариях.

О Василии Рыбине известно не так много: он несколько лет профессионально занимался каратэ, а сейчас учится во МГИКе и планирует стать режиссером театра и театрализованных представлений. В наследство от родителей ему досталась любовь к музыке. Пару лет назад Василий с друзьями организовал рок-группу Another One Divine и теперь играет в ней на барабанах и поет. Прославиться благодаря известной фамилии Василий не спешит. В приоритетах скорее реализация себя через творчество и путешествия. Вместе со своей девушкой Вася уже объехал всю Азию и не планирует останавливаться на достигнутом.

nsenchukova_official Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова

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Особенное внимание привлекли татуировки Василия. Фанаты звездной семьи очень переживают, как бы молодой человек не переусердствовал с их количеством. Ведь ему через неделю исполнится всего лишь 19, а на его теле уже есть две огромные татуировки. Первую — птицу на руке — он сделал несколько лет назад, а на груди — совсем свежий рисунок. Он даже не успел еще «потерять» ярко-черный оттенок. (подробности)