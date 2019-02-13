После того, как дочка Любови Успенской попала в беду, муж передумал разводиться с певицей

Любовь Успенская больше тридцати лет замужем за бизнесменом Александром Плаксиным, с которым она познакомилась, когда пела в ресторане «Лос-Анджелес» в США, где работала певица. Однако, пара редко в последнее время появлялась вместе в свете, да и в своем инстаграме звезда мужа никогда не показывала. А в прошлом году и вовсе появились слухи о том, что пара приняла решение развестись. Точнее, так захотел Александр, поскольку Любовь не захотела возвращаться к нему в США, где он ведет бизнес. Однако, певица отказалась и подавать на развод. Ей пришлось подключить всю свою женскую мудрость, чтобы ее благоверный передумал.

«У него в Штатах были разные виды бизнеса, он хотел на них полностью сосредоточиться и в какой-то момент предложил даже развестись. Но вы же знаете мой характер: он не смог убедить, а у меня получилось. Полгода жил в США, сейчас вернулся, и у нас все хорошо. Но своего дела у него там больше нет», — цитирует Любовь Стархит.

А тут еще произошло несчастье с дочерью звездной пары – Татьяной, которая попала в аварию на Коста- Рики. Ей потребовалась долгая реабилитация, и эта беда сплотила Успенскую и Плаксина. Татьяне сделали несколько операций, но она до сих пор не восстановилась до конца. На её лечение было потрачено уже больше 10 миллионов рублей. Успенская говорит о том, что ей не жалко никаких денег на свою единственную дочку. Кстати, она также делает очень щедрые подарки и своему мужу.

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В эфире программы «Ты не поверишь!» медики заявили, что все с Татьяной будет хорошо, но, правда, придется потратиться. Лечение дочки обойдется Успенской в круглую сумму с шестью нулями, но перед этим Плаксиной придется терпеть наркозы, невыносимую боль, а также длительный период реабилитации. Чтобы как-то поддержать девушку, певица опубликовала ролик, на котором отрезает ножницами шикарные волосы Плаксиной, а затем бреет ее наголо. (подробности)