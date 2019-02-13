2019-02-13T18:01:00+03:00
Звезды

Регина Тодоренко пожалела, что рано приступила к работе после родов

Стремление не выпасть из обоймы популярности, сыграло с телеведущей злую шутку
Ольга АНТОНОВА
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В Сети посочувствовали Регине ТодоренкоВ Сети посочувствовали Регине ТодоренкоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Регина Тодоренко не раз признавалась в интервью, что она человек-оркестр, энергии которой хватит на то, чтобы курировать и вести несколько проектов сразу. И до беременности звезды именно так и было. В планах бывшей ведущей «Орла и решки» было продолжать в том же темпе и после рождения ребенка. Одно то, что молодая мама приступила к записи новых выпусков своего шоу через 1,5 недели после родов о многом говорит. Однако, все-таки Регина свои силы не рассчитала и слегла с болезнью, которая связана со сложностью материнства. О чем Регина сама честно и призналась подписчикам.

«Пришлось отменить сегодняшние съемки на ТНТ. (Простите, ребята, я горю почти сутки — 38,8). Ещё вчера утром у меня был упадок сил, и градусник показывал 35,6, а сейчас у меня жар, и грудь будто насаживают на шампур. В голове моей рефреном крутится фраза: «Слишком рано ты, Региночка, вышла на работу», — заметила звезда.

В Сети посочувствовали Регине Тодоренко и отметили, что она далеко не первая женщина, которая сталкивается с такой проблемой. Они уверены — звездная мама справится с временными трудностями. И скоро сама сможет давать советы, как бороться с лактостазом.

Кстати, на днях стало известно, и как пара назвала наследника. Малышу дали имя Михаил или Майкл. Кстати, новоиспеченные родители говорили, что после появления малыша на свет поженятся. Регина Тодоренко была героиней передачи Ивана Урганта на Первом канале и делилась планами на будущее. Однако еще до рождения ребенка влюбленные официально стали мужем и женой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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