2019-02-13T19:36:34+03:00
Звезды

Женившийся недавно Джастин Бибер лечится от тяжелой депрессии

Правда, виновата в этом не Хейли Болдуин
Ольга АНТОНОВА
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Джастин Бибер с женой Хейли БолдуинДжастин Бибер с женой Хейли БолдуинФото: EAST NEWS
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В мире есть по крайней мере три молодых человека, который сделали пластические операции, чтобы быть похожими на Джастина Бибера. Плюс, миллионы фанатов по всему миру, которые мечтают просто попасть на концерт кумира. Но при этом там звезда лечит от тяжелой депрессии. Казалось бы, ну какая тоска может быть у человека, у которого есть все?! Слава, миллионы долларов, молодость, любимая жена и целая жизнь впереди, но источник, близкий к окружению певца на днях признался изданию у Джастина развилось что-то вроде мания преследования.

«У меня большие проблемы с доверием к людям, даже к моей жене Хейли. Мне постоянно кажется, что люди хотят меня использовать, и журналисты тоже», - рассказал инсайдер.

Артист признался близкому человеку, имя которого не называет пресса, что с 13 лет певец рос на сцене под пристальным взглядом толпы и у него не было возможности понять, кем он является на самом деле. Это наложило свой отпечаток на дальнейшую жизнь певца. Но теперь им занимаются отличные специалисты, и Джастин уверен в том, что скоро ему станет лучше. Однако, пока же он чувствует себя опустошенным и раздавленным.

Но надо отметить, что Бибер старается не переносить свои переживания на отношения с молодой женой. И когда ему становится особенно худо, просто уезжает за город или улетает к океану, чтобы подумать и побыть одному.

ИСТОЧНИК KP.RU

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