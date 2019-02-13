С приветом от Елизаветы

У девятиклассника Ивана Ворожейкина из Орска необычное хобби. Паренек собирает автографы известных людей. Причем в отличие от сверстников, мечтающих разжиться росписями Монеточки или Басты, Ваня ставит планку повыше: в его коллекции - сплошь президенты и политики. На днях школьник получил весточку от самой королевы Великобритании.

Елизавете II он написал еще летом, на каникулах: рассказал (на английском, разумеется) о себе и о своих увлечениях, родном городе. Упомянул даже про свою кошку Стешу - представительницу британской короткошерстной породы. А спустя несколько месяцев получил ответ. Из Букингемского дворца школьнику написали:

«Дорогой Иван, королева пожелала, чтобы я написала и поблагодарила Вас за Ваше письмо. К сожалению, Ее Величество не смогла ответить Вам лично, но ей было приятно узнать, что Вы изучаете английский язык». Внизу - подпись фрейлины, по всей видимости, сделанная чернилами. В конверте, помимо письма, школьник обнаружил две брошюры - о биографии королевы и питомцах дворца.

Иван рассказал королеве о своей кошке британской породы. И получил ответ из Лондона. Фото: Личный архив

Писать письма известным людям и получать их автографы на память - давнее увлечение Вани. Первое послание он отправил еще третьеклашкой, а теперь в его коллекции письма, фото и автографы более ста известных на весь мир персон. В их числе - канцлер Германии Ангела Меркель, президенты Чехии, Словакии, Венгрии, Франции, звезды спорта - Владислав Третьяк, Елена Исинбаева. Иван надеется, что его коллекция пополнится и автографом Владимира Путина.

- Неделю назад я написал письмо в администрацию Президента России, - рассказал школьник. - Теперь жду ответа.