Россия на пути к долголетию

13 февраля в Сочи прошел Форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+», на котором обсуждались меры, способные привести к увеличению продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году. Поставленная президентом задача увеличения продолжительности жизни требует и серьезных изменений в здравоохранении, и общей переналадки государственной политики в социальной сфере, и координации усилий государства и общества. И вот почему.

Дело в том, что Россия в своем развитии подошла к определенному цивилизационному рубежу, на котором практика укрепления общественного здоровья становится обязательным дополнением здравоохранения в его традиционных рамках.

После неблагоприятного периода 90-х минимальное значение продолжительности жизни россиян было зафиксировано в середине нулевых и составило 65 лет. С тех пор за счет стабилизации социально-экономической ситуации в стране и благодаря успехам российской медицины этот показатель удалось поднять до 73 лет.

Этому помогло не только беспрецедентное в мировой практике создание национальных систем специализированной медицинской помощи (сосудистых центров, травмоцентров, перинатальных центров и пр.), но и значительное усиление мер профилактики заболеваний (введение всеобщей диспансеризации, расширение вакцинации и др.). Ведь в понимании современной медицины вклад профилактики в победу над болезнями как минимум не уступает вкладу самых передовых методов лечения.

Для дальнейшего продвижения страны в сторону увеличения продолжительности жизни ее граждан усилий одного только здравоохранения недостаточно. Теперь уже не обойтись и без активного участия самих граждан.

Государство берет на себя задачу создания необходимых условий для того, чтобы граждане могли вести здоровый образ жизни. Эти условия многогранны – от регулирования рынка продуктов питания до создания инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом. Именно для этого и потребовался проект национального уровня. Но ответственного и грамотного отношения наших сограждан к своему собственному здоровью он не заменит. А это отношение предполагает не только пользование теми возможностями, которые дает сегодня медицина, но и постепенно входящий в моду ЗОЖ.

Четыре важных фактора здоровья

Какие же условия нашей жизни влияют на наше здоровье? Конечно, практически все. Но эксперты выделяют четыре самых главных фактора. Это курение, питание, физическая активность и употребление спиртного.

1. Курение

С употреблением табака, согласно данным международных исследований, ассоциировано до 20% смертности населения. В переводе на русский это означает, что каждый пятый умерший ушел из жизни раньше, потому что курил.

Именно поэтому в нашей стране принимались все те широко известные меры по ограничению продажи и употребления табака. В результате, по данным Глобального опроса, проведенного совместно Росстатом и ВОЗ, распространенность курения в России с 2009 по 2016 годы снизилась с 39,4% до 30,9%. Среди мужчин – с 60,7% до 50,9%, среди женщин – с 21,7% до 14,3%. При этом курение среди подростков снизилось в 2,5 раза.

«Я занимаюсь охраной здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака, – говорит главный научный сотрудник НИИ Организации и информатизации здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор Галина Сахарова. – За последние 6 лет в этом направлении были достигнуты реальные успехи, которые изменили ситуацию. Уже сейчас мы получаем данные, которые свидетельствуют о том, что стала снижаться заболеваемость неинфекционными заболеваниями, связанными именно с потреблением табака, уменьшилось число курящих подростков, снизилось количество курящих взрослых.

Могу привести простой пример: просто благодаря одному запрету курения на рабочих местах и в местах общественного питания 20 млн некурящих людей были освобождены от пассивного курения. А это несколько стран по численности. Пассивное курение – это тоже фактор риска развития неинфекционных заболеваний, в первую очередь – бронхита».

В докладе ВОЗ 2017 года о борьбе с глобальной эпидемией табакокурения Россия отнесена к небольшому числу стран с наибольшими достижениями, в частности, с наилучшим законодательством, обеспечивающим жизненную среду, свободную от табачного дыма, и ограничивающим рекламу табака.

2. Питание

Неправильное питание – основная причина ожирения и артериальной гипертензии (повышенного артериального давления). Что значит неправильное? Это перебор с употреблением сахара, насыщенных жирных кислот и соли. И наоборот – недостаток овощей и фруктов, которые должны составлять в ежедневном рационе более 400 г. И, конечно, калорийность питания не должна быть чрезмерной.

Около 63% смертей в России связаны с алиментарно-зависимыми заболеваниями, то есть с болезнями, возникновение и развитие которых связано с неправильным питанием. В 2017 году 55% россиян имели избыточный вес. Больше половины! А 20,5% населения страдали ожирением.

Особое опасение вызывает увеличение числа детей и подростков до 18 лет с ожирением. В конце 2017 года их насчитывалась почти 451 тыс. человек. Среди несовершеннолетних с избыточной массой тела и ожирением распространенность артериальной гипертензии существенно выше, чем у детей с нормальной массой тела.

3. Физическая активность

Недостаточная физическая активность – один из важнейших факторов риска развития неинфекционных заболеваний. Как считают эксперты, человеку ежедневно необходим как минимум 1 час ходьбы или 30 минут интенсивной нагрузки.

По состоянию на 1 января 2018 года в России регулярно занимались спортом 36,8% населения (50,1 млн человек). Федеральным проектом поставлена цель довести этот показатель к 2024 году до 55%.

4. Употребление алкоголя

По мнению экспертов, относительно безопасным при отсутствии противопоказаний считается количество алкоголя до двух бокалов красного сухого вина в день для мужчин и не более одного бокала для женщин несколько раз в неделю. Все, что сверх того, – не идет на пользу человеку, а разрушает его организм. Злоупотребление алкоголем – это не только резко повышенный риск несчастных случаев. Это также онкология, сердечно-сосудистые заболевания и заболевания органов пищеварения.

Запрет на реализацию спиртных напитков в ночное время, а также в учреждениях образования и культуры, на спортивных объектах помог снизить потребление алкоголя на душу населения в России почти на 40% с 2006 года.

Что нас ждет впереди?

Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» стартовал в начале 2019 года. Что изменится к 2024 году благодаря его реализации?

• Будут созданы центры общественного здоровья, куда сможет обратиться по вопросам здорового образа жизни каждый россиянин. Здесь будут давать советы и рекомендации, а также разрабатывать индивидуальные планы ЗОЖ (паспорта здоровья), учитывающие и состояние здоровья человека, и его привычки, и такие местные факторы как экология и транспорт.

• Усилится контроль за качеством пищевой продукции. Государство будет стимулировать производство пищевой продукции, отвечающей критериям качества и принципам здорового питания, и повышать ее доступность для граждан.

• Собственные программы общественного здоровья будут разрабатываться и исполняться на местном уровне – в муниципальных образованиях.

• Будут проведены массовые информационные кампании, мотивирующие людей к ведению ЗОЖ.

• Будут разработаны и внедрены в жизнь программы укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративные программы).

То есть государство планомерно и системно постарается, как сможет, привлечь нас с вами к здоровому образу жизни, мотивируя, обучая, информируя. Дело останется за нами, если, конечно, нам важны собственное здоровье и долголетие.