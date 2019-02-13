Бойтесь посланий, счета приносящих

Присказка про немцев действует и в обратную сторону: что немцу хорошо, то русскому смерть. Ну не смерть, конечно, но все равно неприятность.

Русский человек, как известно, больше верит в удачу, чем интернет-жулики годами и пользовались: то письма от вдовствующих адмиралов разошлют, то от адвокатов оставивших наследство двоюродных дедушек, то начинают щедро делиться крупным выигрышем в лотерею. Были те, кто им верили – но с этим видом мошенничества все, слава Богу, уже более или менее разобрались. Теперь пришел черед снимать урожай с другой публики: той, что вовремя платит по счетам и соблюдает законы.

Как ни странно, таких в России тоже много. Конкретно я, например. Честно скажу, мне после длительной тренировки жизнью в Эстонии на родине было поначалу тяжеловато: начинаешь соблюдать дорожные правила – то c одной стороны загудят, то с другой обругают - а в результате ты не успеваешь проскочить перекресток. И так абсолютно во всем. Жизнь в России заставляет быть человеком быстрым и творческим.

Письма от "лжегибдд" и "лжеприставов".

Хуже, когда дело касается вопросов бумажных. Приходит, например, тебе на личную электронную почту письмо: «Вам направляется судебное постановление. Регистрационный номер #9364723. В отношении Вас возбуждено исполнительное производство. Вам нужно явиться с документами в Управление Федеральной службы Судебных приставов в течение семи (7) дней для дачи разъяснений, и погашения образовавшейся задолженности по исполнительному листу». Ну, и так далее, с ошибками, на которые поначалу не обращаешь внимания, потому что глаза выхватывают фразу «Выезд за пределы страны будет ограничен до полного погашения задолженности, а на собственность будет наложен арест с целью реализации»... Подпись: старший судебный пристав-исполнитель, советник юстиции 2 класса А.С.Перминов. И письмо в скрепочке.

Господи - да что ж я такого натворила-то? – думаешь, раздраженно тыкая пальцем в экран. А письмо не скачивается, противное: вместо текста видишь только «шапку» с гербом страны. В конце концов сдаешься и пересылаешь письмо знакомым компьютерщикам: помогите, дескать, люди добрые. «Срочно меняй пароль от почты. Это вирус! Таким образом можно получит доступ к интернет-паролям всех твоих банковских счетов» – немедленно звонят они. И читают мораль: «Как можно не увидеть и не понять, что это очередной «развод!» Письма от судебных приставов приходят в конвертах и выдаются по паспорту!» Стыдно, нет слов... Тем более, что вслед за первым приходит еще одно письмо, текст тот же, про запрет на выезд и страны и конфискацию имущества, а номер дела уже другой. Но подробности моего «преступления» мне больше не интересны.

Вот тебе и всеобщая цифровизация страны! Теперь придется делать так: прежде чем прочитать официальное письмо из инстанций, звонить и выяснять, работает ли там какой-нибудь советник юстиции Перминов. Муторно, но верно.

Через неделю в почте опять письмо: «У вас новый штраф за нарушение правил дорожного движения. Хотите оплатить одним кликом, за 50 процентов?» Конечно, хочу! Что я, интересно, нарушила – скорость превысила или проехала по автобусной полосе? Жму на фотографию – та же история, что с письмом от «судебных приставов» - и не скачивается, и не увеличивается. Я уж и так планшет поворачиваю, и эдак - ну никак свою машину на картинке разглядеть не могу.

Приходит муж, начинает хохотать. Смотри, говорит: в Москве всю последнюю неделю был снегопад, а на твоей картинке на переднем плане по абсолютно сухому асфальту летит мотоцикл!

Что следует делать дальше, я уже знаю: срочно менять пароль от почты. Да, но номер ПТС и водительских прав я уже за это время куда-то отправила… Поживем-увидим, кому и для чего это понадобилось.

На фотографии якобы свежего дорожного нарушения обнаружился мотоцикл.

Итак, что у нас на выходе? Очередная напасть: электронным письмам, приходящим в личную почту, отныне верить нельзя, и тем более не пытаться немедленно заплатить по счетам. Это новый квест, тест на внимательность.

Разобраться с ним, в принципе, не трудно: настоящие штрафы из ГИБДД приходят с иконкой «OG”, счета на квартплату - с Георгием Победоносцем на лошадке, а тут же на всех письмах тщательно вырисован двуглавый орел, не важно, что перед тобой – банальное «письмо счастья» или грозный приговор районного суда. Так прямо и представляешь себе, как коллектив какой-нибудь тюремной камеры сидит и тщательно мастерит этот суррогат в своих пронесенных в буханке хлеба смартфонах… Жаль только, что понимаешь это поздно – когда чья-то невидимая рука уже успела вытянуть из твоего компьютера все, что ей было надо.

В общем, граждане, будем бдительны и незаконопослушны. Делать нечего: придется коллективно шагать в другую сторону от прогресса и оплачивать счета строго на официальных сайтах, пусть это и на несколько минут медленнее. В этой бесконечной игре на сообразительность побеждает тот, кто не спешит.