2019-02-13T15:25:58+03:00
Общество

Вместо сувениров на 14 февраля и 8 марта - помоги неизлечимо больным детям и взрослым

Россиян призывают поддержать акцию «С «Верой» в музей!» - перечислить деньги, запланированные на подарки, в фонд помощи хосписам, и получить бесплатный билет на выставку и открытку
Ольга БОРСКАЯ
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Все, кто примет участие в акции и поддержит хосписы - получат в подарок памятную открытку и два билета в музей. Художник — Лилия БогаткоВсе, кто примет участие в акции и поддержит хосписы - получат в подарок памятную открытку и два билета в музей. Художник — Лилия Богатко
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Что подарить парню на 14 февраля и как выбрать подарок теще на 8 марта? Вместо того, чтобы каждый год ломать голову над никому не нужными сувенирами или тратить деньги на очередной набор галстуков - можно сделать доброе дело.

Россиянам уже запомнился флешмоб "Дети вместо цветов", придуманный к 1 сентября. Вместо того, чтобы скупать охапками букеты, целые классы договариваются перечислить деньги на помощь неизлечимо больным детям и взрослым в фонд поддержки хосписов "Вера".

Теперь на очереди - и другие праздники. Ведь какое признание в любви близким лучше - чем совершенное доброе дело?

Россиянам предлагают принять участие в акции «С «Верой» в музей!» и перевести деньги, запланированные на покупку милого, но необязательного подарка к 14 февраля, 23 февраля или 8 марта, в помощь неизлечимо больным детям и взрослым. Медицина не может помочь им победить болезнь - но люди способны облегчить их последние месяцы и дни в хосписах.

Все, принявшие участие в акции, получат от фонда "Вера" в благодарность авторскую открытку от талантливых российских художниц Татьяны Задорожной, Лилии Богатко и Марии Юрковой, а также приглашение на двоих в музей.

Открытка на 23 февраля. Художник — Наталья Грофпель

Открытка на 23 февраля. Художник — Наталья Грофпель

– 14 февраля, 23 февраля, 8 марта – прекрасные поводы напомнить близким о своей любви. И вместе мы можем сделать так, чтобы эти праздники были не только «для него» и «для неё» — а стали «для всех, кому нужна любовь и помощь», - говорят в фонде.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Присоединиться к акции, а также выбрать открытку и музей можно на сайте фонда «Вера».

Полученное приглашение в музей участники позже смогут обменять на билеты в кассе или получить промокод для доступа к онлайн-лекциям.

Какие музеи участвуют в Москве: Государственный музей им. А. С. Пушкина, Еврейский музей и центр толерантности, Институт русского реалистического искусства, Государственный Биологический музей им. К.А. Тимирязева, Дом-музей Марины Цветаевой, Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева, Московский музей современного искусства, Музей Москвы, Лекторий Level One или онлайн-лекции Level One, Лекторий «Синхронизация» или онлайн-лекция «Синхронизации», Государственный центр современного искусства ГЦСИ, Музей современного искусства GARAGE, Музей Героев Советского Союза и России (филиал музея «Бородинская битва»), Политехнический музей, Новая Третьяковка.

Какие музеи участвуют в других городах: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме в Санкт-Петербурге, Екатеринбургский Ельцин Центр, Пермская художественная галерея, Тульский Музей станка в творческом индустриальном кластере «Октава», Интегральный музей-квартира повседневности Академгородка в Новосибирске, Музей военной техники и Музей автомобильной техники в городе Верхняя Пышма.

Открытка на 8 марта. Художник — Агата Арутюнян

Открытка на 8 марта. Художник — Агата Арутюнян

Открытка на 14 февраля или 8 марта. Художник — Лилия Богатко

Открытка на 14 февраля или 8 марта. Художник — Лилия Богатко

ЦИФРА

Кстати, акция «С «Верой» в музей» проходила и в 2018 году. Тогда ее участникам удалось собрать 4,4 млн рублей. На эту сумму фонд «Вера» закупил расходные медицинские материалы и специальное питание для тяжелобольных детей, а также направил средства на поддержку хосписов в Москве и других городах России - чтобы хосписы были настоящим домом, в котором не страшно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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