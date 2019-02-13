Чтобы победить Мадуро, надо стать Мадуро

«Революция» в Боливарианской республике пока немножко пробуксовывает. Ожидавшиеся поначалу «волны народного гнева, готовые смести режим» плавно перетекли в мирные демонстрации и митинги. Для очередного «стояния» был выбран День молодежи, поэтому тематика речей и у чавистов, и у Гуайдо была соответствующая. Корреспондент «КП» сходил на оба митинга и посмотрел, как «красные» и «демократы» завлекают подрастающее поколение.

ТО ЛИ МИТИНГ, ТО ЛИ КОНЦЕРТ

Сначала я направился на митинг чавистов. Вот где молодежи было действительно полно - тут и школьники и студенты, хотя вдалеке и виднелась колонна бойцов «народной милиции» из числа лиц более старшего возраста. Правда ответить на вопросы соглашаются единицы, большинство же твердят, что «не уполномочены разговаривать с прессой». Закрадывается подозрение - а не согнали ли сюда власти всех в принудительном порядке, чтобы показать массовость мероприятия?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691632" frameborder="0"></iframe> Типичное выступление местного оппозиционера.

Но нет, казенной серостью тут и не пахнет - народ танцует, со сцены ведущие загадывают какие-то загадки. Неожиданно молодой парень разбегается и ныряет в толпу! Уже через пару секунд его подкидывает волна рук и несет в сторону. Такое ощущение, что пришел не на политический митинг, а на рок-концерт. Все, как принято говорить у молодежи, находятся «на расслабоне». Тут же снуют вездесущие продавцы чупа-чупсов, сушеных бананов и другой снеди.

- За что стоите? - задал я сакраментальный вопрос молодой девушке с красным петухом на флаге - это символ коммунистов, самой старой, но не самой многочисленной левой партии в стране.

Сторонник действующего президента во время митинга. На дальнем плане - портрет Уго Чавеса.Фото: REUTERS

- Я за независимость и за нашего президента Мадуро. Гуманитарка нам не нужна, сами все что надо вырастим или купим. А если хотят помочь, то пусть снимают санкции, - бодро отвечает «комсомолка».

- Какая «мамасита» (фигуристая девушка - на местном наречии)! - восклицает русскоязычный журналист рядом со мной, первый раз оказавшийся в Латинской Америке. Действительно, молоденьких красавиц тут хватает, и все они с улыбкой задорно агитируют за Мадуро и его команду.

Проходим дальше в толпу. Плотными рядами стоят представители профсоюзов преподавателей, врачей... Какой-то «движухи» тут не намечается, поэтому едем к противникам чавистов.

«ИСТОРИЯ НАС ОПРАВДАЕТ!»

Добравшись до места сбора оппозиции, сразу замечаешь контраст с чавистами - тут уже нет карнавала, а в толпе чувствуется какое-то напряженное ожидание. Хотя тут тоже полно молодежи (все-таки как-никак их день), но никто не танцует и не поет, хотя колоритных персонажей и тут хватает. Чего стоил только один персонаж в индейском национальном костюме, который на поверку оказался бывшим губернатором штата Амазонас, приехавшим бороться за права коренного населения.

К сцене приходится проталкиваться, ведь народ буквально облепил подмостки, с которых выступают политики. Мимо, продираясь сквозь толпу, проезжает в кортеже из мотоциклов и сам Хуан Гуайдо вместе со своей командой. Ныряю в образовавшуюся брешь - и вот я уже у самой сцены.

В своих речах сторонники Гуайдо используют все сакральные термины: родина, народ, Бог, честь, совесть. Очень часто звучит пафосная фраза: «Мы на верной стороне истории!». С трибуны верещит (другого слова и не подобрать) женщина средних лет, которая оказывается депутатом Национальной ассамблеи. В ход идут слезливые истории - о мальчике, умершем из-за отсутствия медикаментов, о неком подростке, который тоже умер, но перед этим завещал прочесть свое обращение к народу с просьбой освободить страну, и прочие мелодраматические приемы. В конце дама обещает не сдаваться, пока не вернет демократию.

Депутата сменяет социальный лидер, обещающей, что скоро «режим падет» и венесуэльцы станут жить как в Монако (если не лучше).

Оппозиционеры ждут от Америки помощи по "освобождению от диктатуры".Фото: REUTERS

Но собравшихся мало интересуют проходные ораторы, они жаждут ЕГО! Как только кто-то из выступающих упоминает Гуайдо, в толпе сразу же разносится одобрительный гул. Если прислушаться к разговорам соседей, то кажется, что этот молодой политик (о котором пару месяцев назад еще никто не знал) уже готов вести нацию к светлому будущему. Он умен, харизматичен, талантлив, да и жена у него умничка. А уж как заживем, когда он получит власть... Так и мерещится: Гуайдо придет - порядок наведет.

ДОРОГУ КОРОЛЮ

Тем временем приближается выход самого «президента». Его появление становится настоящим шоу, напоминающее что-то среднее между концертом рок-звезды и выступлением короля перед народом. В динамиках зазвучали голоса церковного хора, а «свита» вынесла «трон» - трибуну. В воздухе начали взрываться петарды и легонько зажжужал дрон. Народ кричит и воет в ожидании чуда. И тут появляется ОН....

Толпа явно любит Гуайдо, а сам молодой «временный президент» наслаждается этим. Во многом венесуэлец напоминает Барака Обаму - схожие жесты, мимика, манера одеваться и общаться с народом. Глава Национальной ассамблеи явно уверен в себе и умеет красиво говорить. Или его, по крайне мере, его научили это делать.

Выступает Гуайдо жестко, как рубит. Приказывает войскам (он же «главнокомандующий»!) пропустить гуманитарную помощь. Обещает сторонникам начать распределять продукты уже 23 февраля. Грозится назначать новых послов, ведь его признали президентом 60 стран!

Журналисты на митинге оппозицииФото: Алексей ФОКИН

Тем временем многим уже начинает становится плохо, спасатели относят «павших» к машинам скорой помощи. Не всякий оппозиционер выдержит несколько часов на ногах под палящим солнцем.

После окончания митинга Гуайдо еще долго не уходит со сцены - делает селфи с соратниками, машет людям в толпе и пожимает руки. На выходе стою прямо у кордонов, через которые выходят оппозиционеры, в надежде задать хотя бы один вопрос. Пока спускаются рядовые члены протестных движений, все проходит спокойно, но стоило сдлать шаг «президенту», как начинается жуткая давка. Охране, состоящей из крепких загорелых парней, приходится практически выгребать вместе с Гуайдо из этого людского моря. Досталось от службы безопасности и мне, так и не сумевшему докричаться до самопровозглашенного лидера страны.

ЭСТЕТИКА КАРНАВАЛА

Глядя на Гуайдо и его соратников, невольно приходят на ум все те же чависты, которых так яростно критикует оппозиция. Те же жесты, та же аргументация не к разуму, а к чувствам. Трогательные истории, выжимающие слезы из наэлектризованной публики, крики, стоны, потрясания кулаками. Венесуэла потихонечку превращается в один большой майдан. Никто не хочет слушать голос разума, а толпе все равно что говорят с трибуны. Главное - оскал пострашнее, да речь с надрывом.

Глядя на Гуайдо и его соратников, невольно приходят на ум все те же чавистыФото: Алексей ФОКИН

Цели у «красных» и у либеральной оппозиции разные, но суть действий одна - карнавал. Сможет ли страна оправиться после такого «праздника» - большой вопрос.