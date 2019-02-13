2019-02-13T15:02:08+03:00
Политика

Медведев пообещал сделать так, чтобы россияне говорили: «мне нравится та жизнь, которой я живу»

По мнению премьера, через 6 лет Россия сможет притягивать лучшие умы как внутри страны, так и из-за рубежа
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
Поделиться:
Комментарии: comments215
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время заседания правительства. Фото Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время заседания правительства. Фото Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

В среду на сайте РИА Новости была опубликована авторская колонка Дмитрия Медведева. В ней премьер рассказывает, каких результатов в экономике рассчитывает добиться правительство в ближайшие годы.

- Перед нами большая цель – ускоренное развитие по ключевым направлениям экономики и социальной сферы. И есть все возможности для ее достижения. Я говорю о 12 национальных проектах. Их цена вместе с инфраструктурным планом – 25,7 триллиона рублей. Такая же колоссальная, как и их значение для настоящего и будущего России. Наша задача в том, чтобы по всей стране люди могли сказать – мне нравится та жизнь, которой я живу, - пишет Медведев.

А потом добавляет: «Я уверен, что российская экономика через 6 лет будет обладать мощной «гравитацией». Сможет притягивать лучшие умы и идеи – как внутри страны, так и из-за рубежа.

Медведев сообщает, что правительство рассчитывает на ускорение экономического роста и увеличение продолжительности жизни за счет реформы здравоохранения. Он также обещает «серьезный рывок» в образовании, упрощение контрольно-надзорных норм для бизнеса, увеличение экспорта товаров и услуг.

- Россию пытаются и будут пытаться остановить. Мы постоянно находимся под давлением отдельных государств, которые играют роль то «мировых жандармов», то «лежачих полицейских», мешающих разогнаться, - предупреждает Медведев.

Впрочем, по его мнению, Россия научилась жить и развиваться в условиях тотального прессинга.

- Всего 3-4 года назад цены на нефть предопределяли состояние всех экономических условий в стране (курс рубля, инфляция, процентные ставки, рост экономики и благосостояния людей). А сейчас внутренние параметры почти не реагируют на подвижность нефтяных котировок. За последние несколько лет мы создали здоровую макроэкономическую систему, у которой сильный иммунитет к внешним шокам, - считает премьер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена КРИВЯКИНА

 
Читайте также
«Губернатор – человек из народа»: почему Хакасия выбрала себе юного главу-коммуниста
Политический обозреватель «КП» Владимир Ворсобин увидел — что творится в маленькой сибирской республике, которая удивила всю страну своим «протестным голосованием» против воли Москвы. Часть 2
Новости 24
Представители Семена Слепакова опровергли сообщения о его госпитализации
Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в "ударе в спину"
В Третьяковской галерее установили новую охранную систему после кражи картины Куинджи
Пенс: Обсуждение увеличения числа американских военных в Польше продолжается
Роскачество не нашло пельменей высокого качества на прилавках магазинов
В России разработали датчики для контроля за караульными
В России начнут делать «суперасфальт»
Представитель США признал, что российских военных в Венесуэле нет
Посол России в КНДР поздравил Ким Чен Ына с Днем сияющей звезды
Банки запустят свои сервисы для самозанятых
Генсек ООН одобрил переименование Македонии в Северную Македонию
Президент Колумбии заявил, что нет необходимости в военных действиях США в Венесуэле
Представитель Гуаидо в Вашингтоне встретился со спикером палаты представителей конгресса США
Экс-мэр Нью-Йорка готов потратить на предвыборную борьбу с Трампом $500 миллионов
Драка футбольных фанатов в Риме: четыре человека получили ножевые ранения
Американский сенатор убежден, что конгресс США одобрит новые санкции против России
Продюсер ВВС подтвердил, что «химатака» в сирийской Думе была инсценировкой
В ДТП на Киевском шоссе под Москвой пострадали два человека
Американский конгресс исключил вариант военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле
В киевском аэропорту задержали епископа канонической УПЦ Гедеона
NASA прекратило попытки «разбудить» марсоход Opportunity