Медведев пообещал сделать так, чтобы россияне говорили: «мне нравится та жизнь, которой я живу»

В среду на сайте РИА Новости была опубликована авторская колонка Дмитрия Медведева. В ней премьер рассказывает, каких результатов в экономике рассчитывает добиться правительство в ближайшие годы.

- Перед нами большая цель – ускоренное развитие по ключевым направлениям экономики и социальной сферы. И есть все возможности для ее достижения. Я говорю о 12 национальных проектах. Их цена вместе с инфраструктурным планом – 25,7 триллиона рублей. Такая же колоссальная, как и их значение для настоящего и будущего России. Наша задача в том, чтобы по всей стране люди могли сказать – мне нравится та жизнь, которой я живу, - пишет Медведев.

А потом добавляет: «Я уверен, что российская экономика через 6 лет будет обладать мощной «гравитацией». Сможет притягивать лучшие умы и идеи – как внутри страны, так и из-за рубежа.

Медведев сообщает, что правительство рассчитывает на ускорение экономического роста и увеличение продолжительности жизни за счет реформы здравоохранения. Он также обещает «серьезный рывок» в образовании, упрощение контрольно-надзорных норм для бизнеса, увеличение экспорта товаров и услуг.

- Россию пытаются и будут пытаться остановить. Мы постоянно находимся под давлением отдельных государств, которые играют роль то «мировых жандармов», то «лежачих полицейских», мешающих разогнаться, - предупреждает Медведев.

Впрочем, по его мнению, Россия научилась жить и развиваться в условиях тотального прессинга.

- Всего 3-4 года назад цены на нефть предопределяли состояние всех экономических условий в стране (курс рубля, инфляция, процентные ставки, рост экономики и благосостояния людей). А сейчас внутренние параметры почти не реагируют на подвижность нефтяных котировок. За последние несколько лет мы создали здоровую макроэкономическую систему, у которой сильный иммунитет к внешним шокам, - считает премьер.