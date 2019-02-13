В Подмосковной школе прошел рейд из-за флешмоба с порезанными запястьями

Недавно в школе №2 города Кубинка обычный учебный день с самого утра пошел по необычному сценарию. В учебные аудитории всех седьмых классов с самого утра заходила школьная медсестра и просила засучить рукава, чтобы осмотреть запястья учеников. Как оказалось, по школе прошел слух, который добрался и до родителей, что в учебном заведении распространился необычный флешмоб. Его суть в том, чтобы резать себе запястья, причем надо наносить вред так, чтобы не задеть вены.

Так вот, в 7 "В" классе медсестра все-таки обнаружила двух девочек, чьи запястья были изрядно порезаны. Девочки* оказались сестрами, но рассказывать правду поначалу отказались. Сослались на то, что у них дома очень игривая кошка, которая сильно царапается. Исходя из характера повреждений и расположения царапин, медсестра в эту версию не поверила и администрации школы обратилась в полицию, чтобы правоохранители установили причину такого поведения.

По информации источника в правоохранительных органах, уже после всех мероприятий девочки признались, что на самом деле нашли описание подобного процесса в интернете, когда делали школьный проект.

Самое интересное, что девочки живут в благополучной семье и сами по себе очень жизнерадостные и не проблемные.

Как KP.RU объяснил детский психолог Антон Сорин, самоповреждающее поведение может быть вызвано целым рядом причин. Одной из них может быть наличие очень тяжелых внутренних переживаниях и невозможности выработать адекватную реакцию на них.

- Возникают тенденции причинения вреда своему здоровью, в 75% случаев этому подвержены именно девочки, – объясняет "КП" генеральный директор психологического центра «Квартет» Антон Сорин. – Еще один вариант связан с тиражированием в социальных сетях и подростковой среде причинения малоопасного вреда своему здоровью. И находясь под серьёзным влиянием со стороны социального окружения и испытывая желание соответствовать определённым группам и сообществам подростки прибегают к подобным методам.

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