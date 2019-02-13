2019-02-14T04:24:00+03:00
Экономика

Москва представит проект комплексного развития территорий на инвестиционном форуме в Сочи

47 территорий общей площадью 490 га включены в программу комплексного развития Москвы. Участки предназначены для промышленной, общественно-деловой и жилой застройки
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Александр Прохоров. © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр Прохоров. © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Сегодня в старых границах столицы производственными территориями занято около 16,3 тыс. га или 17% всей территории.

«В настоящее время мы внимательно изучаем все 47 территорий, в том числе с точки зрения расположения рядом жилых кварталов, которые попадают под программу реновации. Большая работа проводится с правообладателями данных территорий. Ведь простаивание заброшенного предприятия крайне невыгодно для развития города с точки зрения инвестиционной составляющей, экспортного потенциала, уплаты налогов. В первой половине года мы представим два первых пилотных проекта», - сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Кроме проекта комплексного развития территорий, на форуме в Сочи Правительство Москвы представит более 30 проектов, демонстрирующих инвестиционный потенциал столицы. Так, с помощью современных мультимедийных технологий на стенде Москвы можно будет узнать о крупных инфраструктурных проектах, развитии городской среды, особой экономической зоне «Технополис «Москва», цифровых бизнес-помощниках – инвестиционном портале Москвы и инвестиционном калькуляторе. Правительство Москвы станет активным участником деловой программы. Возглавит столичную делегацию на РИФ-2019 Мэр города Сергей Собянин.

«Российский инвестиционный форум в Сочи – традиционная площадка для сближения компаний и регионов с инвесторами, доказавшая свою эффективность. Каждый день власти города работают над тем, чтобы жизнь в столице становилась комфортнее, город был все привлекательнее для бизнеса, экономика демонстрировала стабильный рост. Результаты этой работы, а также новые проекты мы ежегодно представляем на РИФ», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

На Форуме Правительство Москвы подпишет ряд специальных инвестиционных контрактов. Кроме того, на стенде Правительства столицы новым резидентам особой экономической зоны «Технополис «Москва» будут вручены свидетельства о присвоении статуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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