2019-02-13T17:39:38+03:00
Телевизор

Ирина Петровская: Скандал в телеигре не удивил, многие думают - да я бы тоже смухлевал!

Известная телекритик так прокомментировала «Комсомолке» скандал, связанный с магистром Александром Друзем и «азартными» телеиграми на деньги [видео]
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Илья Бер заявил, что Александр Друзь пытался его подкупитьИлья Бер заявил, что Александр Друзь пытался его подкупить
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Напомним, скандал разгорелся 12 февраля. Редактор шоу "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер рассказал, что Александр Друзь пытался за деньги заранее узнать ответы игры. Сам известный знаток спустя сутки опроверг эту информацию, заявив, что может подать в суд на Бера.

Кто хочет стать миллионером? - Выпуск от 22.12.2018.

- Российскому телевидению игры на деньги нужны или нет — на нашем ТВ ведь не было их до начала 90-х?

- И вопрос, и ответ очевидны. Наверное, нужны. Это не наше изобретение. Такое существует во всем мире — правильно?

- Ну, наверное, кроме «Что? Где? Когда?»...

- Да, пожалуй, но все остальные форматы придумали не мы. «Кто хочет стать миллионером» - это уж точно. «Поле чудес» возникало в те времена, когда никаких лицензий, разрешений еще не было. А было так - ребята съездили, увидели «Колесо фортуны», адаптировали под себя. Сделали «похоже на КФ», но не слепок с него. У нас есть свои особенности.

«Александр Друзь пытался меня подкупить»: редактор шоу «Кто хочет стать миллионером» обвинил легендарного знатока в коррупции.

- Деньги, разыгрываемые в телеиграх, сами по себе не могут являются злом?

- Нет. Более того, они могут хорошо служить добру, делают жизнь привлекательнее во многом. Проблема исключительно в том, в чьи руки попадают и как их используют. История с Александром Друзем мне показалось мутной изначально. Понятно, что и как именно магистр ответил на обвинения - он не мог иначе ответить. И остается все-равно множество вопросов. Вот только нет одного — удивления.

- И это плохо.

- Плохо. Наши люди, в большинстве своем, уверены, что все снизу доверху воруют. И если есть возможность смухлевать — то смухлюют с большим удовольствием. И никто сильно не удивился. Словно чего-то похожего как раз многие подсознательно ждали. Что человек, имея в руках такие рычаги, может слить вопросы и ответы. Многие наверное, думают: а как бы я поступил на его месте? И не исключаю, что ответ — да я бы, наверное, точно так же поступил! И речь, повторюсь, не о том, что телеигры на деньги — это зло. А лишь о том, как именно распоряжаются своими возможностями люди, которым доверено решать , в известном смысле, судьбы других людей и то, как эти деньги будут распределяться.

КСТАТИ

Играем в Друзя и Сиднева: Попробуй пройти ту самую викторину "Кто хочет стать миллионером"

22 декабря 2018 года Первый канал показал шоу «Кто хочет стать миллионером?», где на вопросы отвечали магистры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь и Виктор Сиднев. А на днях грянул скандал: редактор телешоу Илья Бер заявил, что Друзь рассчитывал победить нечестным путем. Пока стороны выясняют отношения, предлагаем вам ответить на те самые вопросы. Напоминаем, знатоки не сумели ответить на последний, 15-й вопрос. Так что если вы ответите и на него, вы очень, очень умный! Правда, 3 миллиона за это вам никто не даст (подробности)

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«Александр Друзь пытался меня подкупить»: редактор шоу «Кто хочет стать миллионером» обвинил легендарного знатока в коррупции

Магистров клуба «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и Виктора Сиднева в ноябре прошлого года пригласили «тряхнуть эрудицией» в шоу «Кто хочет стать миллионером?». Программа вышла в эфир 22 декабря 2018 года. Знатоки дошли до финального 15-го вопроса, не смогли на него ответить и ушли, забрав «несгораемые» 200 тысяч рублей (если бы Друзь и Сиднев победили, им бы досталось 3 млн рублей) (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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