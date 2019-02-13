ФНС и Аэрофлот представили премьер-министру Медведеву совместный цифровой проект

Руководители Федеральной налоговой службы и Аэрофлота Михаил Мишустин и Виталий Савельев презентовали Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву проект «Витрина данных налогового мониторинга».

«Витрину данных» Аэрофлот запустил в прошлом году. Тогда ФНС предложила крупнейшим налогоплательщикам новую форму контроля — налоговый мониторинг. Как ответственный налогоплательщик, придерживающийся принципа максимальной открытости, Аэрофлот одним из первых заявил о своем участии.

По сути это виртуальная площадка, где специалисты компании могут взаимодействовать с представителями налоговой. Последние в режиме онлайн имеют доступ к подробным расшифровкам фискальной и бухгалтерской отчетности перевозчика — вплоть до первичного документа. Система также позволяет контролировать качество подготовки налоговых деклараций, отслеживать результаты контрольных процедур, получать сведения о начислениях в бюджеты всех уровней.

«Витрина данных налогового мониторинга» не только облегчила общение компании с ФНС, но и позволила сократить издержки и оптимизировать трудозатраты. В прошлом году число запросов налоговых органов сократилось на треть, Аэрофлот на два месяца уменьшил время подготовки годовой отчетности, а количество бумажных документов для ФНС «растаяло» аж в четыре раза.

- У нас сейчас вообще практически нет бумаг. Объем автоматизированной отчетности увеличился в семь раз, - рассказал Виталий Савельев в интервью России24. - Результаты налицо. Раньше, чтобы развернуть самолет, требовалось полтора часа, сейчас 40-45 минут. С помощью компьютерных систем мы видим, где тягачи, где автобусы, другая техника. У всех сотрудников планшеты. От менеджеров до стюардесс. Вы называете имя бортпроводнику, и он все про вас знает: куда вы летите, есть ли с вами дети, запланирована ли стыковка с другим рейсом, какое питание вы заказали. Это цифровизация, которая позволяет нам работать эффективно.

Оперативно воплотить в жизнь столь масштабный проект Аэрофлоту помогла высокая степень «оцифрованности» компании. В рейтинге Bain&Company перевозчик вот уже два года подряд занимает четвертое место по цифровизации среди авиакомпаний мира.

Экспертное сообщество высоко оценило «Витрину данных». Осенью 2018 года Аэрофлот получил совместную премию РСПП и компании PwC за налоговый проект года. В начале 2019 года профессиональное сообщество ИТ-директоров России Global CIOприсудило «Витрине данных» победу в номинации «Информационные технологии для финансовой службы».

Аэрофлот и дальше планирует развивать проект. Перевозчик будет интегрировать платформу с Личным кабинетом налогоплательщика и с производственными ИТ-системами. Больше того, в перспективе строить прогноза по моделям налоговых обязательств будет искусственный интеллект.