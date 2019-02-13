2019-02-14T04:24:00+03:00
Экономика

Анастасия Ракова: Москва формирует новые принципы благополучия пенсионеров

Москва формирует новые принципы благополучия старшего поколения
Анна МИХАЙЛОВА
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Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.
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Сегодня, 13 февраля, на форуме «Здоровое общество. На пути к цели 80+» в Сочи выступила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Заммэра рассказала о том, как сегодня формируется институт благополучия пенсионеров в Москве.

- Сегодняшние пенсионеры - это совершенно другие люди с другими потребностями, с другим образом жизни, - отметила Анастасия Ракова. - То есть сценарий старости принципиально меняется. Кто сегодня московский пенсионер? Это самый активный москвич, который пользуется всей инфраструктурой - культурной, социальной, банковской, прекрасно владеющий интернетом, пользуется всей системой госуслуг.

По мнению заммэра Москвы, сегодня требуется разработка принципиально иных институтов социального благополучия пенсионера. Для этого нужны совершенно другие принципы, чем несколько лет назад. Поэтому одним из главных проектов правительства Москвы стала программа "Московское долголетие", которой 1 марта исполняется год.

Цель проекта – помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации. Участники - московские пенсионеры могут бесплатно ходить на занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других культурных, образовательных, спортивных и досуговых центрах. Уже сейчас во всех районах Москвы работают 8 тысяч кружков. В них занимаются 200 тысяч пенсионеров.

"Но самый главный показатель один - 13 официально зарегистрированных браков. Это наверное главное наше сегодняшнее достижение", - сказала Анастасия Ракова.

Проект "Московское долголетие" стал финалистом конкурса World Smart City Award в номинации Inclusive & Sharing Cities как один из самых инновационных и успешных проектов, созданных для удобства горожан.

ГОРОДСКИХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

За последние годы в Москве выросла продолжительность жизни и сегодня составляет 78 лет.

"И что приятно - по прогнозам, ожидаемая продолжительность людей старшего поколения, которым сейчас 65 лет и больше, 21 год. По сути она будет самая высокая в мире. Мужчины входят в тройку лучших стран, женщины входят в десятку. В ближайшие пять лет численность пенсионеров увеличится еще на 500 тысяч человек, практически на полмиллиона», - подчеркнула Анастасия Ракова.

Московские власти разработали свою концепцию совместно с коллегами из «Московского долголетия». В неё входят несколько базовых составляющих.

Прежде всего учитываются медицинские потребности жителей этого возраста. Важные проекты здесь уже начали работать. Первый из них - медицинский патронаж на дому - проводится более 1,5 лет в первую очередь, для помощи людям пожилого возраста. "Сейчас мы начинаем работу по тому, чтобы сблизить социальный и медицинский патронаж", - подчеркнула Анастасия Ракова.

Еще один медицинский проект, по словам заммэра, - это специальный врач для людей с тремя и более хроническими болезнями.

«В ближайшее время мы запустим еще ряд новых проектов. Я бы назвала их медико-социальными, находящимися на стыке социальных и медицинских служб», - добавила заммэра.

По её словам, в медицинских технологиях Москва за последние восемь лет сделала большой рывок. В частности, заммэра привела в пример увеличение в 23 раза числа операций по эндопротезированию крупных суставов. Кроме того, в 12 раз вырос объём малоинвазивных операций по катаракте, в пять раз - объем стентирования.

"Мы только что запустили новую программу по онкологии, это беспрецедентная программа. Она предполагает совершенно другое медикаментозное обеспечение больных", - отметила Анастасия Ракова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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