764 долгожителя в Москве перешагнули 100-летний рубеж

Москва улучшает показатели не только по строительству станций метро и дорог, благоустройству улиц, но и демонстрирует более качественный уровень жизни, о чем могут говорить даже цифры из Пенсионного Фонда — 764 человек перешагнули 100-летний рубеж (данные по состоянию на 13.02.2019 года).

По словам вице-премьер России Ольги Голодец, число долгожителей в целом по стране будет только увеличиваться. Сейчас больше всего долгожителей живет в следующих регионах: Кавказ, Московская область, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан.

- В Москве и области в возрасте 100+ сейчас 1037 человек. По Москве — 764 человека, по Московской области — 273 человека. Самыми возрастными получательницами пенсии являются две москвички, родившиеся в 1909 году, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области. - В Московской области самой взрослой пенсионеркой является 109-летняя женщина.

В Москве получают пенсию две женщины 1909 года рождения — им по 110 лет, еще пять пенсионеров достигли 109-летнего возраста – четыре женщины и один мужчина, 108-летнего возраста - восемь человек, из них шесть женщин и двое мужчин, 107-летнего возраста - 14 человек, из них двое мужчин, 106-летнего возраста - 18 человек, из них четверо мужчин, в возрасте 100-105 лет — 717 женщин и мужчин.

Продлевает жизнь московским пенсионерам здоровый образ жизни. Как правило, они не курят и не злоупотребляют алкоголем. Много ходят, плавают. По данным Минздрава, они употребляют достаточное количество овощей и фруктов. После выхода на пенсию многие из них продолжают работать, занимаются общественной деятельностью. Немаловажную роль играет и наследственность (были ли в роду долгожители).

- Богатые теперь живут в целом дольше бедных. Конечно, не все пенсионеры богатые люди. Но число столетних будет там, где народ богаче. Например, в Швеции и Японии за последние 20 лет число долгожителей выросло в несколько раз. Это самые богатые страны, поэтому и люди живут дольше. Есть деньги — будет качественная медицина, - считает Михаил Батин, президент фонда «Наука за продление жизни», сооснователь проекта «Open Longevity».

КСТАТИ

В столице для людей пенсионного возраста существует программа «Московское долголетие». В проекте участвует 190 тысяч москвичей старшего возраста, среди них 8,3% люди старше 80 лет. Больше всего их интересуют информационные технологии (18,1%), изучение английского языка и общая физическая подготовка (по 12,3%), танцы (10,1 %), фитнес, тренажеры и зумба (9,7 %), гимнастика (8,9%), скандинавская ходьба (8,6%), художественно-прикладное творчество (5,7 %), рисование (5,2%), курс «Здорово жить» (3,7%), пение (3,4%), программа «Добрый автобус» (1,2%) и шашки, шахматы (0,7 %).

- Есть среди участников проекта «Московское долголетие» и своего рода рекордсмены по возрасту: 98-летняя Анна Серафимовна Панкратова из ЮВАО посещала занятия по программе «Здорово жить», а теперь заменила их на игры в шашки и шахматы, 94-летний Александр Самуилович Масарский из САО изучает компьютерные технологии и английский язык, а 96-летний Иван Павлович Данилко, проживающий в ТиНАО, предпочитает программу «Здорово жить», - сообщили в мэрии Москвы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Пенсию в Москве и области получают 5 305 798 человек (данные Пенсионного фонда РФ по состоянию на 1 января 2019 года).

ВАЖНО

- средняя продолжительность жизни в России увеличилась до 72,7 лет. Однако президент России Владимир Путин в своих майских указах поставил задачу увеличить - до 78 лет.