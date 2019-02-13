В США 90 жертв серийного маньяка пытаются опознать по его рисункам

Ярко красная помада. Кудрявые волосы. Крупные серьги-клипсы.

78-летний Самуэль Литтл мог бы стать первоклассным художником-авангардистом, но стал серийным маньяком. 90 убитых женщин. Белые, афроамериканки, мексиканки, индианки... И, кажется, это только начало. По крайней мере так утверждает сам убийца.

ОТ ТРЕХ ДО 90

Самуэля Литтла арестовали еще в 2012 году. Тогда он попался на торговле и употреблении наркотиков. Но пока шло расследование полиция обнаружила, что ДНК задержанного таинственным образом совпадает с образцами, которые были найдены на местах, где произошли убийства еще в 1987 и 1989 годах. Хоть срок давности трех нераскрытых дел был значителен, полиция смогла доказать причастность Литтла к ним. Да и сам подозреваемый не сопротивлялся, признав свою вину. Он подтвердил, что задушил, а затем закинул в мусорные баки тела трех женщин.

Следствие длилось два года. В 2014 году Литтла признали виновным и вынесли приговор - три пожизненных срока без права прошения о помиловании.

После этого полицейские управления в других американских штатах подняли все нераскрытые дела об исчезновениях и убийствах женщин. А вдруг и за ними стоял Самуэль Литтл?

МАНИАКАЛЬНЫЙ ХУДОЖНИК

Маньяк убивал на протяжении 35 лет — с 1970 по 2005 года. К месту не привязывался, ездил по всей стране — кровавый след тянется за ним от Лос-Анджелеса до Майами, от Хьюстона до Кливленда. Всего 16 штатов. Его жертвами становились опустившиеся женщины, проститутки и наркоманки.

Всех своих жертв Литтл до сих пор помнит до мельчайших подробностей — у одной ярко красную помаду, у другой — заколку, у третьей — привычку заправлять волосы за уши. Правда, ему сложнее вспомнить, в каком году и в каких городах и штатах происходили конкретные убийства. Но полицейским все-таки удалось составить приблизительную карту преступлений Литтла.

- Джексон, штат Миссисипи – одно убийство; Цинциннати, штат Огайо – одно убийство; Феникс, штат Аризона – три жертвы; Лас-Вегас, штат Невада – одна жертва, - приводит данные аналитик ФБР Кристина Палаццоло.

УБИЙСТВЕННЫЕ ПОРТРЕТЫ

Но даже после оглашения решения суда Самуэль Литтл не унимается и продолжает признаваться в совершенных убийствах. Спустя более 40 лет маньяк нарисовал 16 подробных портретов убитых женщин. ФБР опубликовало эти рисунки, обратившись ко всем полицейским подразделениям страны и к простым гражданам с просьбой попытаться идентифицировать этих женщин. А вдруг спустя десятилетия удастся поставить точку в их трагических исчезновениях? На каждом рисунке указан предположительный год и город, где была убита женщина.

Пока следователи смогли подтвердить лишь 34 убийства, которые мог совершить Самуэль Литтл. Но официальные обвинения даже по подтвержденным преступлениям до сих пор не предъявлены маньяку.