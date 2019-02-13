В США 90 жертв серийного маньяка пытаются опознать по его рисункам
Ярко красная помада. Кудрявые волосы. Крупные серьги-клипсы.
78-летний Самуэль Литтл мог бы стать первоклассным художником-авангардистом, но стал серийным маньяком. 90 убитых женщин. Белые, афроамериканки, мексиканки, индианки... И, кажется, это только начало. По крайней мере так утверждает сам убийца.
ОТ ТРЕХ ДО 90
Самуэля Литтла арестовали еще в 2012 году. Тогда он попался на торговле и употреблении наркотиков. Но пока шло расследование полиция обнаружила, что ДНК задержанного таинственным образом совпадает с образцами, которые были найдены на местах, где произошли убийства еще в 1987 и 1989 годах. Хоть срок давности трех нераскрытых дел был значителен, полиция смогла доказать причастность Литтла к ним. Да и сам подозреваемый не сопротивлялся, признав свою вину. Он подтвердил, что задушил, а затем закинул в мусорные баки тела трех женщин.
Следствие длилось два года. В 2014 году Литтла признали виновным и вынесли приговор - три пожизненных срока без права прошения о помиловании.
После этого полицейские управления в других американских штатах подняли все нераскрытые дела об исчезновениях и убийствах женщин. А вдруг и за ними стоял Самуэль Литтл?
МАНИАКАЛЬНЫЙ ХУДОЖНИК
Маньяк убивал на протяжении 35 лет — с 1970 по 2005 года. К месту не привязывался, ездил по всей стране — кровавый след тянется за ним от Лос-Анджелеса до Майами, от Хьюстона до Кливленда. Всего 16 штатов. Его жертвами становились опустившиеся женщины, проститутки и наркоманки.
Всех своих жертв Литтл до сих пор помнит до мельчайших подробностей — у одной ярко красную помаду, у другой — заколку, у третьей — привычку заправлять волосы за уши. Правда, ему сложнее вспомнить, в каком году и в каких городах и штатах происходили конкретные убийства. Но полицейским все-таки удалось составить приблизительную карту преступлений Литтла.
- Джексон, штат Миссисипи – одно убийство; Цинциннати, штат Огайо – одно убийство; Феникс, штат Аризона – три жертвы; Лас-Вегас, штат Невада – одна жертва, - приводит данные аналитик ФБР Кристина Палаццоло.
УБИЙСТВЕННЫЕ ПОРТРЕТЫ
Но даже после оглашения решения суда Самуэль Литтл не унимается и продолжает признаваться в совершенных убийствах. Спустя более 40 лет маньяк нарисовал 16 подробных портретов убитых женщин. ФБР опубликовало эти рисунки, обратившись ко всем полицейским подразделениям страны и к простым гражданам с просьбой попытаться идентифицировать этих женщин. А вдруг спустя десятилетия удастся поставить точку в их трагических исчезновениях? На каждом рисунке указан предположительный год и город, где была убита женщина.
Пока следователи смогли подтвердить лишь 34 убийства, которые мог совершить Самуэль Литтл. Но официальные обвинения даже по подтвержденным преступлениям до сих пор не предъявлены маньяку.
ИСТОЧНИК KP.RU