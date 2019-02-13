В Госдуме объяснили, зачем России надо поддерживать Венесуэлу

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий объяснил, надо ли России поддерживать далекую Венесуэлу или Северную Корею.

- Мы должны поддерживать тех, кто готов поддержать нас. Это страны Африки, некоторые страны Латинской Америки, Азии, которые готовы к стратегическому сотрудничеству с нами по разным направлениям, инфраструктурно значимым экономическим проектам, к сотрудничеству в военной, военно-технической сфере. В этом споре нужно говорить не о том, далекий или близкий Каракас, а должны ли мы закрывать глаза на то, что там происходит, - заявил депутат в среду в эфире Радио «Комсомольская правда». - В Венесуэле происходят чудовищные вещи. Точнее, вокруг Венесуэлы. Неприглядная изнанка была в Венесуэле не всегда. Люди моего поколения и старше помнят, что это была процветающая страна. Сегодня национальная экономика обрушена. И велика вероятность того же сценария, что в бывшей Югославии, Ираке, Ливии. Ирак и Ливия друг за другом стали странами без государства.

При этом Слуцкий подчеркнул, что признание Европарламентом самопровозглашенного президента Венесуэлы законным лидером страны «чудовищно».

- У нас существует только одна страна в мире - США - которая позволяет себе на законодательном уровне вмешиваться в конституционный строй других государств. Именно это происходит в Венесуэле. И совершенно чудовищно, что Европарламент с другого континента признал лидера оппозиции президентом далекой Венесуэлы.

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