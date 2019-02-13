2019-02-14T01:46:59+03:00
В мире

В Госдуме объяснили, зачем России надо поддерживать Венесуэлу

И не исключили сценария, как в бывшей Югославии и странах Ближнего Востока
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
Поделиться:
Комментарии: comments26
Леонид Слуцкий объяснил, надо ли России поддерживать далекую Венесуэлу или Северную КореюЛеонид Слуцкий объяснил, надо ли России поддерживать далекую Венесуэлу или Северную КореюФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий объяснил, надо ли России поддерживать далекую Венесуэлу или Северную Корею.

- Мы должны поддерживать тех, кто готов поддержать нас. Это страны Африки, некоторые страны Латинской Америки, Азии, которые готовы к стратегическому сотрудничеству с нами по разным направлениям, инфраструктурно значимым экономическим проектам, к сотрудничеству в военной, военно-технической сфере. В этом споре нужно говорить не о том, далекий или близкий Каракас, а должны ли мы закрывать глаза на то, что там происходит, - заявил депутат в среду в эфире Радио «Комсомольская правда». - В Венесуэле происходят чудовищные вещи. Точнее, вокруг Венесуэлы. Неприглядная изнанка была в Венесуэле не всегда. Люди моего поколения и старше помнят, что это была процветающая страна. Сегодня национальная экономика обрушена. И велика вероятность того же сценария, что в бывшей Югославии, Ираке, Ливии. Ирак и Ливия друг за другом стали странами без государства.

При этом Слуцкий подчеркнул, что признание Европарламентом самопровозглашенного президента Венесуэлы законным лидером страны «чудовищно».

- У нас существует только одна страна в мире - США - которая позволяет себе на законодательном уровне вмешиваться в конституционный строй других государств. Именно это происходит в Венесуэле. И совершенно чудовищно, что Европарламент с другого континента признал лидера оппозиции президентом далекой Венесуэлы.

Втянет ли нас Запад в новую гонку вооружений или войну

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чтобы победить Мадуро, надо стать Мадуро

«Революция» в Боливарианской республике пока немножко пробуксовывает. Ожидавшиеся поначалу «волны народного гнева, готовые смести режим» плавно перетекли в мирные демонстрации и митинги. Для очередного «стояния» был выбран День молодежи, поэтому тематика речей и у чавистов, и у Гуайдо была соответствующая. Корреспондент «КП» сходил на оба митинга и посмотрел, как «красные» и «демократы» завлекают подрастающее поколение. (подробности)

Протесты оппозиции в Венесуэле глазами спецкора КП Александра Коца.В Венесуэле продолжаются массовые выступления оппозиции. Спецкор Комсомольской Правды Александр Коц сообщает последние новости из эпицентра протестов в Каракасе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена ЧИНКОВА

 
Читайте также
Постпред РФ в ООН Василий Небензя: Американские граждане нам в повседневной жизни проблем не создают. В отличие от властей США
К Дню дипломатического работника «КП» публикует интервью с послом России в главной международной структуре [полная версия только на kp.ru]
Новости 24
Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в "ударе в спину"
В Третьяковской галерее установили новую охранную систему после кражи картины Куинджи
Пенс: Обсуждение увеличения числа американских военных в Польше продолжается
Роскачество не нашло пельменей высокого качества на прилавках магазинов
В России разработали датчики для контроля за караульными
В России начнут делать «суперасфальт»
Представитель США признал, что российских военных в Венесуэле нет
Посол России в КНДР поздравил Ким Чен Ына с Днем сияющей звезды
Банки запустят свои сервисы для самозанятых
Генсек ООН одобрил переименование Македонии в Северную Македонию
Президент Колумбии заявил, что нет необходимости в военных действиях США в Венесуэле
Представитель Гуаидо в Вашингтоне встретился со спикером палаты представителей конгресса США
Экс-мэр Нью-Йорка готов потратить на предвыборную борьбу с Трампом $500 миллионов
Драка футбольных фанатов в Риме: четыре человека получили ножевые ранения
Американский сенатор убежден, что конгресс США одобрит новые санкции против России
Продюсер ВВС подтвердил, что «химатака» в сирийской Думе была инсценировкой
В ДТП на Киевском шоссе под Москвой пострадали два человека
Американский конгресс исключил вариант военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле
В киевском аэропорту задержали епископа канонической УПЦ Гедеона
NASA прекратило попытки «разбудить» марсоход Opportunity