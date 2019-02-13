2019-02-14T01:46:59+03:00
В мире

Американцы дали Польше залповый огонь. Дорого

Угрожают ли России 20 систем «прекрасного» вооружения, которые США продали Варшаве
Виктор БАРАНЕЦ
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Стреляет HIMARS на дальность до 270 кмСтреляет HIMARS на дальность до 270 кмФото: Википедия
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Президент Польши Анджей Дуда и вице-президент США Майкл Пенс подписали договор о покупке Варшавой 20 комплектов американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

По словам министр обороны Польши Мариуша Блащака, «это оружие дает гарантию эффективности на поле боя". А цена в 414 миллионов долларов за контракт "хорошая". А вооружение американцев - "прекрасное".

Кстати, «хорошей» цене. Несколько лет назад компания Lockheed Martin продала Вооруженным силам США 44 таких же реактивных систем залпового огня HIMARS всего за $139,6 миллионов. Совершенно очевидно, что американцы просто впарили полякам свою боевую технику в 6 раз (!) дороже. Не получил ли Блащак при этом, задаются ехидным вопросом некоторые польские СМИ, на «лапу» за лоббирование сделки?

Ну а что же представляет собой эта самая «прекрасная» американская реактивная система залпового огня?

Стреляет HIMARS на дальность до 270 км (в зависимости от боеприпаса, который может весить 227 кг).

И появление такого вооружения в Польше, по соседству с нашей Калининградской областью, конечно, не останется незамеченным российским Генштабом. И будет учтено в планах применения наших Вооруженных сил в случае реальных боевых действий. Районы дислокации HIMARS «возьмут на прицел» и наши морские крылатые «Калибры», и высокоточные оперативно-тактические комплексы «Искандер» или «Точка-У». Причем, те же поляки, даже не успеют прицелиться по нашим ракетам из-за их высокой скорости полета и стрельбы почти «в упор».

И все же хочется верить, что до этого не дойдет.

Пока же Польша все больше «ложится под США», закупая американское оружие. А Вашингтон охотно дает Варшаве на это кредиты. И все это делается США в знак благодарности за то, что Польша согласилась стать главным покупателем американского сжиженного газа в Европе.

Только вот и газ из США выходит Польше куда дороже российского. И вооружение американцы продают Варшаве как бусы папуасам — втридорога. Не пора ли переименовывать Польшу в Добровольную Вооруженную Американскую Колонию в Европе?

ИСТОЧНИК KP.RU

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