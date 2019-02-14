«За сына! За дочь!»: Почему детские ссоры заканчиваются простреленными головами

В минувшие выходные в Ледовом дворце столичного района Медведково играли две детские команды. Местная «Северная звезда» и гости из Подмосковья - хоккейный клуб «Дмитров». На льду 10 - 11-летние дети. Родители нервничают за бортиком. «Северная звезда» - аутсайдер Кубка Москвы, а «Дмитров» претендует на место в плей-офф. Нужна победа!

- Дети тоже очень хотели выиграть, поэтому во время матча один мальчик начал высказывать претензии партнеру по команде, - объясняли потом очевидцы. - В спорте такое бывает сплошь и рядом. И тут вмешалась мама одного из маленьких хоккеистов. Соперника сына, который стоял у бортика, она толкнула в спину и прикрикнула. Папа тоже добавил пару крепких словечек. Стоявший рядом отец другого мальчика заступился за него.

Папаши - Михаил Кузнецов и Алексей Емельянов вышли в коридор «поговорить». И тут Кузнецов достал из-под куртки травматический пистолет и буквально с двух метров выстрелил Емельянову в голову. Еще один папа, Вадим Львов, в последний момент успел дернуть Кузнецова за руку, и резиновая пуля попала в голову Емельянову только по касательной. С такого расстояния прямое попадание запросто могло стать смертельным.

Раненого увезли в НИИ им. Склифосовского. Стрелка задержали. В полиции завели уголовное дело по статье «хулиганство». Но через пару часов следователь Кузнецова отпустил под подписку о невыезде.

«ПУЛЯ ПОВРЕДИЛА ВИСОЧНУЮ КОСТЬ»

- На травматический пистолет у Кузнецова есть разрешение, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Семья пострадавшего в шоке. Человек стрелял почти в упор - и даже в изолятор его не отправят?

- Муж в тяжелом состоянии, пуля повредила височную кость, врачи говорят, что Леше нужна трепанация черепа, - плачет в трубку супруга Емельянова Татьяна. - Я консультировалась с адвокатом. Будем добиваться, чтобы статью переквалифицировали.

Емельяновы рассчитывают, что в итоге Кузнецову предъявят обвинение не за хулиганство (до 5 лет колонии), а за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия (до 10 лет).

Через день после ЧП в хоккейном клубе «Дмитров» прошло собрание с участием родителей маленьких спортсменов. Некоторые предложили исключить из команды сына Михаила Кузнецова. В наказание родителям.

- Кузнецов уже не первый раз вытаскивал в спорных ситуациях свой пистолет, махал им, - рассказала одна из мам. - До этого был случай, когда мы ехали на игру, а ему не хватило места в автобусе, и он начал угрожать другим родителям своим травматом.

Из Ледового дворца Алексея Емельянова увезли сразу в Склиф с пулевым ранением в голову. Фото: youtube.com

ДЕВОЧКИ ПОВЗДОРИЛИ В ПЕСОЧНИЦЕ

На прошлой неделе в московской школе № 1468 родители сцепились прямо на собрании. В классе случился конфликт между несколькими девочками. Взрослые пытались выяснить, чьи дети были не правы. После этого горячего разговора 47-летняя москвичка приехала в больницу с ссадинами и синяками. Но заявление в полицию подавать не стала: обошлось без членовредительства. Хотя такие истории заканчиваются и настоящими трагедиями.

Недавно в Подмосковье вынесли приговор по уголовному делу о непредумышленном убийстве. А началось все с такого же пустяка. Весной 2018-го в селе Квашенковское под Талдомом второклассница Настя (имя изменено) рассказала родителям, как она поссорилась с живущей неподалеку Светой (имя изменено). Кто-то кому-то куклу не давал. И Света Настю вроде как пнула по ноге. Отец, таксист Андрей, вскинулся: я этого так не оставлю! И пошел к соседям разбираться.

- Мужчина в то утро был на поминках и выпил, - рассказали в следствии.

Несколько раз настойчиво позвонил в дверь. Открыла мама Светы. Андрей с ходу выдал несколько огненных фраз. На шум из комнаты вышел глава семейства - 43-летний Константин Евтодий, разнорабочий, беженец с Украины. Мужики схватились.

Константин сбивал Андрея с ног несколько раз. Одно из падений оказалось роковым - таксист ударился головой об асфальт и потерял сознание. А под утро умер. На Евтодия завели уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Спустя несколько дней судмедэкспертиза выдала заключение: смерть наступила от удара об асфальт «в результате падения навзничь с высоты собственного роста». И дело переквалифицировали на «причинение смерти по неосторожности». Это до двух лет лишения свободы. Суд вынес мягкое решение - Евтодий получил 7 месяцев исправительных работ. Кроме того, он должен выплатить 900 тысяч рублей родным погибшего.

Что в сухом остатке? Один человек погиб. Семья теперь без мужа и папы. Другой едва не сел в тюрьму. А началось все с банальной детской ссоры в песочнице...

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

«Подавайте иск в суд»

- Типовая ситуация: родители пытаются лично выяснить отношения, когда ребенка побили в школе.

- Я думаю, такие ситуации возникают из-за отсутствия должного контроля в школах и детсадах. Я бы советовал стараться уходить от подобных конфликтов, если, конечно, не требуется самооборона, - говорит адвокат Олег Павлович. - Надо сохранять спокойствие и решать все по закону. Если речь идет о травле, без физического воздействия, старайтесь донести проблемы до руководства учебного заведения. Но если ребенку причинен физический вред, обращайтесь в полицию. Для легких преступлений уголовная ответственность наступает с 16 лет, для тяжких - с 14. И это вполне нормальная цивилизованная история, если родители в итоге подают в суд и на учебное заведение, и на родителей избивших их ребенка детей (см. «А еще был случай»). По закону школа, принимая ребенка, отвечает за его безопасность в своих стенах.

«Это прямое отражение того, что происходит в семье»

- Если после конфликта детей родители пытаются решить какие-то вопросы между собой силой, то речь идет о целой системе ошибок, - говорит семейный психолог Марина Слинькова. - Конфликтность детей - это прямое отражение того, что происходит в семье. Значит, драки или ругань - обычный способ решения проблем в вашей семье? Я бы на месте родителей призадумалась, откуда это идет. Кроме того, вступая в открытое противостояние с рукоприкладством, папы (или мамы) на самом деле только усугубляют отношения своих поссорившихся детей. Они не решают проблемы. Всегда лучше избежать столкновения, не дать втянуть себя в конфликт.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напали в школе? Платите 150 тысяч

В 2015 году в московской школе № 654 подрались несколько третьеклашек.

Четверо одноклассников несколько минут мутузили 9-летнего Витю в коридоре, пока не было учителей. Били жестоко, старались попасть в голову и пах. Мальчишку увезли в Морозовскую больницу в бессознательном состоянии: тяжелая черепно-мозговая травма, лечение заняло много месяцев, позже ребенка пришлось перевести на домашнее обучение.

Родители пострадавшего мальчика подали на школу в суд (см. «Мнения экспертов»).

В иске о компенсации морального вреда фигурировала сумма в 500 тысяч рублей. Кузьминский суд сократил итоговую выплату до 150 тысяч рублей. Эти деньги в итоге пришлось выплатить из бюджета школы.